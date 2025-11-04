4 Kasım bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı...
Bugünkü maçlar 4 Kasım 2025 Salı günü merak edilip araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftası başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç oynanacak.
4 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı bu akşam başlayacak.
4 Kasım Salı günü Devler Ligi’nde Tottenham, Liverpool, Real Madrid, Juventus, Arsenal gibi isimler sahaya çıkacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler 4 Kasım 2025 maç programını incelemek istiyor.
4 KASIM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, 4-5 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecektir.
Süper Lig'de 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'ı ağırlayacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - LİG AŞAMASI
20:45 Napoli - E. Frankfurt
20:45 Slavia Prag - Arsenal
23:00 Atl. Madrid - U.S Gilloise
23:00 Bodo/Glimt - Monaco
23:00 Juventus - Sporting CP
23:00 Liverpool - Real Madrid
23:00 Olympiakos - PSV
23:00 PSG - Bayern Münih
23:00 Tottenham - Kopenhag
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - LİG AŞAMASI - DOĞU
13:00 FC Seoul - Chengdu
13:00 Machida Z. - Melbourne City
13:00 S. Hiroshima - Gangwon
15:15 Buriram Utd. - Shanghai Port
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - LİG AŞAMASI - BATI
19:00 Al Sadd - Al Ahli
21:15 Al Ittihad - Sharjah