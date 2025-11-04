4 Kasım bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı...

4 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı bu akşam başlayacak.

4 Kasım Salı günü Devler Ligi’nde Tottenham, Liverpool, Real Madrid, Juventus, Arsenal gibi isimler sahaya çıkacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler 4 Kasım 2025 maç programını incelemek istiyor.

4 KASIM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, 4-5 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Süper Lig'de 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'ı ağırlayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - LİG AŞAMASI

20:45 Napoli - E. Frankfurt

20:45 Slavia Prag - Arsenal

23:00 Atl. Madrid - U.S Gilloise

23:00 Bodo/Glimt - Monaco

23:00 Juventus - Sporting CP

23:00 Liverpool - Real Madrid

23:00 Olympiakos - PSV

23:00 PSG - Bayern Münih

23:00 Tottenham - Kopenhag

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - LİG AŞAMASI - DOĞU

13:00 FC Seoul - Chengdu

13:00 Machida Z. - Melbourne City

13:00 S. Hiroshima - Gangwon

15:15 Buriram Utd. - Shanghai Port

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - LİG AŞAMASI - BATI

19:00 Al Sadd - Al Ahli

21:15 Al Ittihad - Sharjah