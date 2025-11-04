Togg T10X ve T10F kasım kampanyası nedir? Sıfır faizli kredi detayları ve ödeme planı

Kasım ayında Togg sahibi olmak isteyenler için sıfır faizli kredi seçeneği dikkat çekiyor. Togg, T10X ve T10F modellerinde geçerli olan kampanyayı duyurarak hem kısa vadeli yüzde sıfır faizli kredi hem de uzun vadeli ödeme planları sundu. Stoklarla sınırlı kampanyanın kapsamı ve ödeme koşulları kullanıcılar tarafından araştırılıyor.

TOGG T10X VE T10F KASIM KAMPANYASI NEDİR?

Togg, kasım ayı boyunca T10X V2 ve T10F V2 versiyonları için anlaşmalı bankalarla üç ayrı finansman seçeneği sunuyor. Kampanya kapsamında bireysel müşteriler, her iki model için de 800 bin TL krediye yüzde 0 faizle 12 ay vadeyle sahip olabiliyor. Bu seçenekte aylık geri ödeme tutarı 66 bin 667 TL olarak belirlenmiş durumda. Alternatif olarak 1 milyon 700 bin TL krediye yüzde 2,57 faiz oranıyla 48 ay vadeli seçenek de sunuluyor ve aylık ödeme 71 bin 578 TL olarak hesaplanıyor.

Togg, dört tekerlekten çekiş sistemi ve ek donanımlarla sunulan 4More paketi bulunan T10X V2 4More ve T10F V2 4More için de özel finansman seçenekleri uyguluyor. Bu versiyonlar için 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2,52 faiz oranı ile 36 ay vadeli ve aylık 71 bin 564 TL ödeme planı sağlanıyor. Aynı modeller için 800 bin TL yüzde 0 faizli 12 ay seçeneği de geçerliliğini koruyor.

TOGG SIFIR FAİZLİ KREDİ DETAYLARI VE ÖDEME PLANI

Sıfır faizli kredi seçeneği, özellikle kısa vadede ek maliyet oluşturmadan Togg sahibi olmak isteyen bireysel müşterilere önemli bir avantaj sağlıyor. 800 bin TL tutarındaki kredi 12 ay boyunca eşit taksitlerle geri ödenirken, toplam geri ödeme kredinin alındığı miktar ile aynı seviyede kalıyor. Bu durum, enflasyon karşısında kullanıcının lehine bir tablo ortaya çıkartıyor.

Kurumsal kullanıcılara özel finansman kolaylıkları da sunuluyor. Togg, T10X V2 ve T10F V2 dahil olmak üzere 4More paketli versiyonları da kapsayan bir kredi seçeneği hazırladı. Buna göre kurumsal müşteriler, 1 milyon 900 bin TL krediye yüzde 2,75 faizle 48 ay vadeli ödeme planı oluşturabiliyor. Bu paketin aylık geri ödeme tutarı ise 73 bin 644 TL olarak açıklandı.