Sedan TOGG T10F ne kadar? İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri

Sedan TOGG T10F ne kadar gündemde. Hem tasarımı hem de donanımıyla satışa çıktığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Tek motorlu RWD ve çift motorlu AWD seçenekleriyle piyasaya sunulan model, menzil performansı ve kullanıcı dostu teknolojileriyle elektrikli otomobil piyasasında öne çıkıyor.

SEDAN TOGG T10F NE KADAR?

TOGG T10F, Türkiye’de 15 Eylül itibarıyla satışa sunuldu. Almanya lansmanı ise 29 Eylül’de yapıldı. Modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 860 bin TL olarak açıklandı. RWD ve AWD seçeneklerine göre fiyatlandırılan T10F, ÖTV ve opsiyon paketlerine bağlı olarak farklı fiyatlara ulaşabiliyor.

T10F’nin güncel satış fiyatları şöyle listeleniyor:

T10F V1 RWD Standart Menzil 1.878.000 TL

T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.188.000 TL

T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL

T10F V2 4More AWD 3.133.641 TL

Bireysel alımlarda 400 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Daha yüksek tutarlar için 48 aya varan vadelerde yüzde 2.89’dan başlayan faiz oranlarıyla finansman desteği veriliyor. Kurumsal alım seçeneklerinde ise 663 bin TL’den başlayan peşinatlarla kredi kullanılabiliyor.

SEDAN TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER?

T10F, coupe silueti ve fastback formuyla sportif bir sedandan beklenen aerodinamik görüntüyü sunuyor. Hem şehir içi hem uzun yol sürüş konforuna uygun geliştirilen model, 52.4 kWh ve 88.5 kWh batarya seçenekleriyle 350-600 km menzil aralığı sağlıyor. Tek motorlu arkadan itişli RWD ve çift motorlu dört çeker AWD versiyonlarıyla performans çeşitliliği sunuyor.

Modelde gelişmiş sürüş destek paketleri bulunuyor. ADAS destekli güvenlik sistemleri, 29 inç panoramik ekran, yapay zeka destekli kullanıcı deneyimi ve Türkçe sesli komut özellikleri standart olarak sunuluyor. Yenilenen renk seçenekleriyle T10F, Mardin ve Urla tonları dahil 9 farklı gövde rengiyle satışa çıktı. T10F, dijital sürüş deneyimini artıran mobilite odaklı yazılım özellikleriyle segmentinde öne çıkıyor.