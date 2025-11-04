Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa’da inanılmaz ikili! Tek tek karıştırıyorlar, çöpten servet çıkarıyorlar

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da yaşayan Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın, çöpleri karıştırarak akıllı telefonlardan ziynet eşyalarına kadar pek çok değerli eşya buluyor. “Atık Avcısı” adını verdikleri YouTube kanallarında buldukları eşyaları paylaşan ikili, hem israfın boyutuna dikkat çekiyor hem de her videolarıyla binlerce kişiye ulaşıyor.

Bursa’da içerik üreticileri Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın, çöp konteynerlerini dolaşarak değerli eşyalar buluyor. Çöplerden çıkan bazı eşyaların değeri ise izleyenleri şaşkına çeviriyor.

Bursa’da inanılmaz ikili! Tek tek karıştırıyorlar, çöpten servet çıkarıyorlar - 1. Resim

AKILLI TELEFONDAN TAKIYA…

Buldukları eşyaları Youtube'daki "Atık Avcısı" kanalında paylaşarak binlerce kişi tarafından izleniyor. Çöp karıştırarak akıllı telefonlardan, kullanılmamış yemek takımlarına, takılardan değerli saatlere kadar birçok eşya bulan Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın çöpe giden israfı gözler önüne seriyor. Buldukları kullanılır durumdaki eşyalar ise ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Bursa’da inanılmaz ikili! Tek tek karıştırıyorlar, çöpten servet çıkarıyorlar - 2. Resim

AMAÇLARI İSRAFA DİKKAT ÇEKMEK

İsrafa dikkat çekmek ve çöpe atılan değerleri göstermek için video çektiklerini kaydeden Yusuf Emre Kürkçü, "Biz ‘Atık Avcısı' ismiyle israfa dikkat çekmek maksadıyla bir kanal açtık. Atıklardan değerli eşyalar bulup, bunları değerlendirmek istedik. İnsanların ne kadar israf yaptığını göstermek istiyoruz. Çektiğimiz içeriklerle beraber çöplerde ne kadar değerli eşyaların olduğunu maalesef görmüş olduk. 200 bin lira değerinde bulduğumuz saatler oldu. Bunların değerini araştırıp öğreniyoruz. Onun dışında kullanılmamış birçok ürün buluyoruz, bunları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” dedi.

Bursa’da inanılmaz ikili! Tek tek karıştırıyorlar, çöpten servet çıkarıyorlar - 3. Resim

800 BİN LİRA DEĞERİNDE SAAT BULDULAR

Kürkçü sözlerinin devamında ise “Bulduğumuz bir başka saat ise internetten baktığımızda 800 bin lira değerinde olduğunu fark ettik. Bizim için çok büyük bir şey ama çöpe atılmış. Arkasında seri numarası var. Gerçekten ilginç bir durum, insanlar bunun yanına yaklaşamazken biz çöpten bulduk. Aslında ticari altyapımız da yok, bir köşeye atıyoruz. Çok eski tarihlerden kalan albümler, paralar buluyoruz. Koleksiyonluk paralar bulduk. Bunları da aynı şekilde isteyen takipçilerimize gönderdik. Halkımız da bu tarz içerikleri seviyor. İsrafı da yapıyoruz ama bir yandan da israftan uzak kalan bir milletiz. Biz farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çöplerdeki eşyaları da değerlendirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsek ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı.

Bursa’da inanılmaz ikili! Tek tek karıştırıyorlar, çöpten servet çıkarıyorlar - 4. Resim

