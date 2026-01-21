Avrupalı liderlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'çılgın' bir hamle yaptığı her an, gizli bir mesajlaşma grubunda özel olarak rahatsızlıklarını dile getirdiği orataya çıktı. Liderler bu gizli sohbette hem gerginliklerini paylaşıyor hem de Trump'ın son Grönland hamlesi gibi olaylara karşı Avrupa'nın ortak tepkisini oluşturuyor.

Üst düzey Avrupalı liderlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı “çılgın ve potansiyel olarak zarar verici” adımlara yanıt vermek üzere özel bir kısa mesajlaşma grubunda gizlice koordinasyon sağladığı belirtildi.

Politico’nun haberine göre, gayriresmi mesajlaşma grubu olan ve 'Washington Grubu' adıyla anılan bu platform, Trump'ın ikinci döneminde, özellikle Ukrayna konusunda, ABD’den bağımsız koordinasyon sağlamaya alışan üst düzey Avrupalı isimleri bir araya getirdi.

Hem AB hem de AB dışı ülkelerin liderlerini içeren bu grup, Beyaz Saray ile ilişkiler daha değişken hale gelse bile faaliyet göstermeye devam eden daha geniş bir koalisyonun yansıması olarak yorumlandı.

Trump'a karşı kriz WhatsApp'ı : AB liderlerinin gizli "Washington Grubu"nda neler tartışılmış neler

GİZLİ MESAJLAŞMA GRUBUNDA KİMLER VAR?

Grupta düzenli olarak mesajlaşan isimler arasında ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bulunuyor.

Mesaj grubuna aşina kaynaklar, Politico'ya grubun geçtiğimiz yıl boyunca iyi işleyen bir rutin geliştirdiğini ve Trump'ın 'çılgın ve potansiyel olarak zarar verici' görülen bir hamlesinde derhal harekete geçtiğini anlattı. Bir kişi, sohbetin hızlı gelişen durumlarda "gerçekten etkili" olduğunu belirtti.

ADINI NEREDEN ALDI?

Habere göre, adını geçen Ağustos ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'ı ziyaret eden Avrupalı liderlerden alan grup, o zamandan beri Ukrayna ve ABD politikaları konusunda koordinasyon sağlayan yakın çevrenin kısa adı haline geldi.

Liderler özel olarak tepkilerini dile getirse de yetkililer, grubun kasıtlı olarak kısıtlı bir kamuoyu yaklaşımı benimsediğini, kamuoyuna tepki vermek yerine perde arkası koordinasyona odaklandığını belirtti. Görüşmelere aşina olan yetkililer, liderlerin sakin kalmayı ve kışkırtıcı retorikle meşgul olmak yerine somut politika eylemlerine yanıt vermeyi amaçladığını söyledi.

TRUMP'IN GRÖNLAND HAMLESİ TEPKİLERİ ARTIRDI

Diğer taraftan yetkililere göre, Trump'ın Grönland konusundaki son hamleleri Avrupalı liderler arasındaki tartışmaların tonunu değiştirdi. Kaynaklar, son haftalarda sabrın azaldığını ve normalde Trump'la uğraşırken en temkinli liderlerden biri olan Starmer'ın bile kamuoyu önünde endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Diplomatlar, Grönland anlaşmazlığının, ABD desteğine artık güvenilememesi durumunda Avrupa'nın nasıl hareket edebileceğine dair iç tartışmaları keskinleştirdiğini belirtti. Bir kaynak, "Washington Grubu Ukrayna ile ilgili olarak başladı. Ancak bu, başkentlerdeki kilit insanlar arasında çok yakın bağlar oluşturdu. Güven inşa ettiler ve birlikte çalışmayı öğrendiler. Birbirlerini isimleriyle tanıyorlar ve iletişime geçip mesaj göndermek çok kolaylaştı" dedi.

Bazı yetkililer, Amerikan desteğinin NATO ve Avrupa savunması için giderek belirsizleştiği bir çağda bu formatın nihayetinde yeni bir Avrupa güvenlik düzenlemesinin temeli olabileceğine inanıyor. Politico'nun bildirdiğine göre, yeni bir yapı Washington ile işbirliğini dışlamasa da, bu artık bir varsayım olmayacak.

Politico’ya konuşan bir kaynak, "Washington Grubu'nun mesajlaşmalarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yer alıyor ve bu da koordinasyona yeni bir boyut katıyor. Ukrayna, büyük bir orduya, yüksek düzeyde geliştirilmiş drone üretim endüstrisine ve kapsamlı cephe savaşı deneyimine sahip olduğu için artık grupta temsil edilen en askerileşmiş ülke konumunda” yorumunu yaptı.

TRUMP'IN TARİFE TEHDİDİ LİDERLERİ KIZDIRDI

Öte yandan, bu gelişmeler, Trump’ın ABD'nin Danimarka'dan Grönland'ı satın almasına izin verilene kadar İngiltere ve diğer Avrupalı müttefiklere artan gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasının ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Cumartesi gecesi Trump'ı kınamasıyla ortaya çıktı.

Başbakan'ın ABD Başkanı'na yönelik nadir bir kamuoyu eleştirisinde bulunan Starmer, İngiliz Hükümeti'nin tarife tehdidi konusunda Amerika'yı 'takip edeceğini' ve Trump'ın planını 'tamamen yanlış' olarak nitelendirdiğini söyledi.

Tarifeler, 1 Şubat'ta yüzde 10'dan başlayacak ve 1 Haziran'da yüzde 25'e yükselecek. Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, bu oranların İngiltere, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya için geçerli olacağını duyurdu.

Bu hamle, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere birçok Avrupalı lider tarafından da kınandı; Macron, Trump'ın tarife tehditlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

