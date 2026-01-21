Türkiye Gazetesi
Davos Zirvesi'ne giden Trump'ın uçağı geri döndü! Beyaz Saray'dan açıklama var
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için yola çıkan ABD Başkanı Trump'ın uçağı geri döndü. Uçakta elektrik arızası olduğu öğrenildi.
Beyaz Saray, Air Force One'ın kalkışının ardından mürettebatın "küçük çaplı bir elektriksel sorun" tespit ettiğini açıkladı.
Açıklamada, uçağın tedbir amaçlı olarak geri döndüğü, Joint Base Andrews'a iniş yapacağı ve yolculuğa başka bir uçakla devam edileceği yer aldı.
