ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte Davos’ta dünya liderleriyle bir “Barış Kurulu” imza töreni düzenleyecek. Barış Kurulu’na katılması için 60 ülkeye davet gönderildiği açıklandı. Bu ülkelerin arasında Vietnam, Ermenistan, Belarus, Tayland, Paraguay’ın da bulunduğu öğrenildi. İsrail basını, Trump’ın Başbakan Binyamin Netanyahu’ya da davet gönderildiğini yazdı. Tel Aviv yönetimi bu iddiaları yalanlamazken, doğrulamak için herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Davet edilen ülkelerden Malezya’nın Başbakanı Enver İbrahim “İsrail’in Gazze’ye saldırıları durana ve insani yardıma erişim garanti altına alınana kadar Gazze için oluşturulan Barış Kurulu hakkında temkinli bir tutum sergileyeceğim. Bu konuda Arap ülkeleri, Türkiye ve diğer ülkelerin liderleriyle görüştüm. Konu, 23 Ocak Cuma günü yapılacak kabine toplantısında değerlendirilecek” dedi.

İSRAİL’İN REFAH İNADI

Öte yandan İsrail’in, ABD yönetiminin taleplerine rağmen Gazze Şeridi’nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı’nı açmama kararı aldığı bildirildi. Yedioth Ahronot gazetesinin üst düzey İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberinde, pazar akşamı toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Refah Sınır Kapısı’nı kapalı tutmayı sürdürme kararı aldığı ifade edildi.

