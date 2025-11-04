İstanbul'da yola yağ döküldü, motosikletliler bir bir böyle düştü

Sabah saatlerinde İstanbul Vatan Caddesi'nde yol üzerine henüz bilinmeyen nedenle yağ döküldü. Seyir halindeki motosiklet sürücüleri ise dökülen yağ nedeniyle zor anlar yaşadı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜLER

Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden çok sayıda sürücü motosikletten düştü. Bazısı da motosikletten düşerek savruldu. Sürücüler, motosikletlerini kenara çekerek, trafikte ilerleyen motosikletlileri uyardı.

Öte yandan, motosikletlilerin kayganlaşan yolda düştükleri anlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı.