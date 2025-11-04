Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da yola yağ döküldü, motosikletliler bir bir böyle düştü

İstanbul'da yola yağ döküldü, motosikletliler bir bir böyle düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
İstanbul, Trafik Kazası, Motosiklet, Vatan Caddesi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet sürücüleri direksiyon hakimiyetlerini kaybederek düştü. Motosikletlilerin düştükleri anlar ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde İstanbul Vatan Caddesi'nde yol üzerine henüz bilinmeyen nedenle yağ döküldü. Seyir halindeki motosiklet sürücüleri ise dökülen yağ nedeniyle zor anlar yaşadı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜLER

Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden çok sayıda sürücü motosikletten düştü. Bazısı da motosikletten düşerek savruldu. Sürücüler, motosikletlerini kenara çekerek, trafikte ilerleyen motosikletlileri uyardı.

İstanbul'da yola yağ döküldü, motosikletliler bir bir böyle düştü - 1. Resim

Öte yandan, motosikletlilerin kayganlaşan yolda düştükleri anlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

