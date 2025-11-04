Fenerbahçe Kayserispor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Karşılaşma 9 Kasım'da oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Pazar günü saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi sarı lacivertli futbolseverler Fenerbahçe Kayserispor maç bileti ne zaman satışa çıkacak araştırıyor.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı için biletlerin maç haftası içerisinde kademeli olarak satışa çıkması bekleniyor. Son iç saha maçlarında olduğu gibi ilk satışların yüksek kategorilere, ardından kongre üyelerine, taraftar kart sahiplerine ve genel satışa açılacağı öngörülüyor. Satışlar Passolig üzerinden yapılacak ve kulübün resmi hesaplarından duyurulacak. 9 Kasım'da oynanacak maçın biletlerinin 3-4 gün önce satışa çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Bilet fiyatlarının tribün kategorisine göre değişmesi bekleniyor. Maraton ve kale arkası tribünlerde daha uygun fiyatlandırma yapılırken, Fenerium ve VIP kategorilerinde rakamlar daha yüksek oluyor. Biletlerin satışa çıkmasıyla fiyatlar belli olacak ancak Fenerbahçe'nin son olarak sahasında oynadığı Karagümrük maçında bilet fiyatları şu şekildeydi:

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.235,00 TL

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması 9 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, İstanbul'da Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu maçta üç puan alarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Kayserispor ise güçlü rakibi karşısında puan arayarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.