Fethiye'de paraşüt faciası! Rus paraşütçü 1700 metreden yere çakıldı

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan Babadağ’ın 1700 metrelik pistinden single atlayış yapan Rus uyruklu paraşüt pilotu Viacheslav Gribanov (37), atlayışın ardından kontrolünü kaybederek kayalık alana düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Gribanov’un düştüğünü gören diğer pilotlar durumu hemen UMKE, JAK ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gribanov’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından UMKE ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden alınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.