Fethiye'de paraşüt faciası! Rus paraşütçü 1700 metreden yere çakıldı

Fethiye'de paraşüt faciası! Rus paraşütçü 1700 metreden yere çakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Paraşüt, Fethiye, Babadağ, Rus, Ölüm, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ’da 1700 metrelik pistten atlayış yapan Rus paraşüt pilotu, kayalıklara düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan Babadağ’ın 1700 metrelik pistinden single atlayış yapan Rus uyruklu paraşüt pilotu Viacheslav Gribanov (37), atlayışın ardından kontrolünü kaybederek kayalık alana düştü.

Fethiye'de paraşüt faciası! Rus paraşütçü 1700 metreden yere çakıldı - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Gribanov’un düştüğünü gören diğer pilotlar durumu hemen UMKE, JAK ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Fethiye'de paraşüt faciası! Rus paraşütçü 1700 metreden yere çakıldı - 2. Resim

Gribanov’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından UMKE ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden alınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

