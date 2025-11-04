Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Evinde cesedi bulundu! 70 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili en yakını gözaltında

Evinde cesedi bulundu! 70 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili en yakını gözaltında

Eskişehir'de özel gereksinimli iki çocuk annesi 70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Polis kadının oğlunu emniyete götürdü.

Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'ta bulunan Kardeşler apartmanının birinci katındaki 1 numaralı dairede yaşayan özel gereksinimli iki çocuk annesi 70 yaşındaki Safiye Y. isimli kadının bıçakla yaralandığı yönünde 112 Acil sağlık ekibine ihbarda bulunuldu.

OĞLUNUN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Ekipler olay yerine gelirken yaşlı kadının hayatını kaybettiği bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bahse konu adrese giren ekipler, konuyla alakalı inceleme başlattı.

Olayda makutülün özel gereksinimli oğlu U.Y. işlemleri için emniyete götürüldü. Safiye Y. isimli kadının diğer özel gereksinimli oğlunun bakımevinde olduğu öğrenildi. Safiye Y. isimli kadının cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

