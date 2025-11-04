Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Iğdır’da akılalmaz görüntü! Eli sopalı şahıslar okul basıp öğrenci dövdü

Iğdır'da bir grup eli sopalı şahıs, Iğdır Anadolu Lisesi'ne geldi. Şahıslar herkesin gözü önünde bir öğrenciyi darbetti. Okuldaki saldırıya tanık olan diğer öğrenciler ise büyük korku yaşadı.

Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Iğdır Anadolu Lisesi'nde eli sopalı bir grup sivil şahıs, okul basarak öğrencilere saldırdı. Saldırıyı erken fark eden öğrenciler okul binasının içine kaçarken, eli sopalı grup, öğretmen ve idarecileri umursamadan okul binasına girerek herkesin gözü önünde bir öğrenciyi darbetti.

ARA SOKAKLARA KAÇTILAR

Bir öğrenci sopa ile kafasına aldığı darbe ile yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. Daha sonra eli sopalı grup, okulun içinden hızlıca çıkarak, ara sokaklara kaçmaya başladı. Okuldaki saldırıya tanık olan diğer öğrenciler ise büyük panik yaşadı.

Çocuklarını almaya gelen ve saldırı anına şahit olan bazı veliler korku dolu anlar yaşarken, çocuklarının okulun içinde dahi güvende olmadıklarını ve okullarda güvenliğin olması gerektiğini belirterek endişelerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

