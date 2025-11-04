Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayseri'de yürekler ağza geldi! Kendini kilitlediği evi ateşe veren şahıs kurtarıldı

Kayseri'de yürekler ağza geldi! Kendini kilitlediği evi ateşe veren şahıs kurtarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde psikolojik sorunları olan şahıs, kendini kilitledikten sonra evi ateşe verdi. Şahıs, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan bir şahıs kendini kilitlediği evini ateşe verdi. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin içindeki şahıs, ekiplerin müdahalesi ile balkondan itfaiye aracıyla çıkarılırken, çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan evden çıkarılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

