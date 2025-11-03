Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldırdı! "Beni araştır" diyerek tehditler savurdu

Çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldırdı! "Beni araştır" diyerek tehditler savurdu

İstanbul Ataşehir'de bir şahıs trafikte tartıştığı çöp kamyonu şoförüne levye ile saldırdı. Küfür ve hakaretler savuran saldırgan ""Beni araştır" sözleri ile şoförü tehdit etti.

İstanbul Ataşehir'de trafikte tartıştığı çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldıran bir kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde saldırganın küfür ederek "Beni araştır" dediği ve levyeyle şoföre vurduğu görüldü.

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte çöp kamyonu şoförü ile bir sürücü arasında tartışma çıktı.

"BENİ ARAŞTIR" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, levyeyle çöp kamyonunun şoförüne saldırdı.

Küfürler savurarak tehditlerde bulunan saldırganın o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde saldırganın küfür ederek "Beni araştır" dediği ve levyeyle şoföre vurduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

