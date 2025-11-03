29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında yeni gelişme

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2’nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin 22 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada 4 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatlarıyla bazı müştekiler de katıldı.

İHMALE DİKKAT ÇEKİLDİ

Mahkemece ek bilirkişi raporunun celse arasında geldiği belirtilirken, raporda yangının iş kazası, öngörülebilir, engellenebilir ve basit tedbirlerle sonuçlarının yok edilebilir nitelikte olduğu, yüksek tutuşma kabiliyetine sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu ortamda gerekli özen ve dikkati göstermeksizin, kişisel koruyucu eleman kullanmaksızın çalışma yapılması ile kaynak işlemi sırasında gerekli soğutma işleminin yapılmamasının yangının kök sebebi olduğu aktarıldı.

KARTALKAYA DAVASINI HATIRLATTILAR

Duruşmada söz alan müşteki Tuğba Okumuş, kardeşi Mehmet Okumuş'u yangında kaybettiklerini, 18 ay boyunca her sabah ve akşam annesi ve babasının çığlıklarıyla uyuyup ve uyandığını söyleyerek, "Bu sessiz sedasız ilerleyen hiç kimsenin sesimizi duymadığı davada Kartalkaya’daki heyet gibi karar vereceğinize inanıyorum. Ömür boyu size minnettar kalacağız" dedi. Savunma yapan bazı sanık ve avukatları ise tahliye taleplerinde bulundular.

EK RAPOR TALEP EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, birleşen dosya kapsamında sanıklar Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz hakkında dosyanın resen seçilecek belediye, imar-yapı mevzuatı konusunda uzman bilirkişi heyetine tevdi edilerek sanıkların eylemleri yönünden kusur durumlarına ilişkin rapor aldırılmasına hükmetti. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2’nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2’si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan iddianamede 9 şüphelinin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Valiliği’nce aralarında Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu kişiler hakkında soruşturma izni verilmişti. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmış, iddianamede ise 13 şüphelinin ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçlarından ayrı ayrı 2,5 yıldan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. 2 ayrı dava dosyasının birleştirilmesine karar verilmişti.