Araçtan gelen "İmdat" sesleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, İzmir'de bir araçtan 'İmdat' çığlığı geldiği duyuldu. Ekipler hemen harekete geçerken olayın kaçırma değil korsan takside yaşanan tartışma olduğu belirlendi. Şahıslara para cezası verildi.

Dün akşam saatlerinde Konak ilçesi Yeşildere Caddesi üzerinde, araç içerisinden bir kadının 'İmdat' diyerek yardım istediği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

TEYZE YEĞEN KORSAN TAKSİ KULLANMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, aracın 35 CRV 769 plakalı olduğu ve sürücüsünün H.D. (35) olduğu belirlendi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından aracı kısa sürede yakalayan ekipler, 'İmdat' diyerek yardım isteyen kişinin A.S.P. (15), araçta teyzesi B.T. (22) ile birlikte korsan taksiyle yolculuk yaptıklarını tespit etti.

Araçtan gelen "İmdat" sesleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek ortaya çıktı - 1. Resim

ANLAŞMAZLIK YAŞAMIŞLAR

Olayın teyze ile yeğen arasında korsan taksiyle seyahat ettikleri sırada yaşanan tartışma sebebi ile yaşandığı, herhangi bir kaçırma ya da kötü muamelenin söz konusu olmadığı anlaşıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Polis ekipleri, sürücü H.D.'ye korsan taşımacılıktan 46 bin 392 TL idari para cezası uygularken, araç 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca, korsan yolcu konumundaki B.T. adlı teyzeye de 3 bin 84 TL idari para cezası kesildi.

