Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Nevşehir'de huzurevi kapatılıyor iddiası: DMM'den açıklama

Nevşehir'de huzurevi kapatılıyor iddiası: DMM'den açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nevşehir&#039;de huzurevi kapatılıyor iddiası: DMM&#039;den açıklama
Nevşehir, Huzurevi, Dezenformasyon, Kapatma, Tadilat, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DMM, Nevşehir’de bir huzurevinin "Bektaşiliği zayıflatmak için kapatıldığı" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Merkez, huzurevinin yangın güvenliği ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Nevşehir’de bir huzurevinin "Bektaşiliği zayıflatmak için kapatıldığı" iddiaları yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu açıkladı.

Nevşehir'de huzurevi kapatılıyor iddiası: DMM'den açıklama - 1. Resim

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

DMM’nin açıklamasında, huzurevinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın ve yayın organlarında, Nevşehir’de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönünde yer alan iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir.

Söz konusu huzurevinde kalan yaşlılarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; yangın güvenliği ve güçlendirme faaliyetleri için sakinlerin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine taşınması kararlaştırılmıştır.

Tadilatların tamamlanmasının ardından huzurevi sakinleri yeniden eski yerlerine dönecektir. Sadece teknik boyutu olan bu konuya farklı anlamlar yüklemesi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir çaba niteliği taşımaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve manipülatif amaçlarla paylaşılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.

DMM, vatandaşlara doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibinden casusluk suçlaması: Rakiplerimize bilgi sızdırıldıBalıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sındırgı bir kez daha sallandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da "pos tefeciliği" operasyonu! 6 kişi tutuklandı - Gündemİstanbul'da "pos tefeciliği" operasyonu! 6 kişi tutuklandıİsviçreli yetkili Türkiye ile bağların neden güçlendiğini anlattı! 'Ülkede etkileyici bir irade var' - GündemTürkiye ile bağların neden güçlendiğini anlattı!Fransa uyandı, 'Türkiye rekorlarla yükseliyor' raporu geldi! "Son 10 yılda çarpıcı ilerleme!" - Gündem"Son 10 yılda çarpıcı ilerleme!"MHP'den yeni kanun teklifi: Kadın ve çocuklara şiddete ağır ceza!  - GündemKadın ve çocuklara şiddete ağır ceza! İÜ Rektörü Zülfikar'dan 'İmamoğlu ve sahte diploma' açıklaması: Üniversitenin ve mezunlarının onurunu koruduk - Gündem"Üniversitenin ve mezunlarının onurunu koruduk"6 profesör Sındırgı depremini değerlendirdi: "Büyük bir depremin öncüsü mü?" - Gündem6 profesör Sındırgı depremini değerlendirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...