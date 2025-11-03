Nevşehir'de huzurevi kapatılıyor iddiası: DMM'den açıklama

Nevşehir’de bir huzurevinin "Bektaşiliği zayıflatmak için kapatıldığı" iddiaları yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu açıkladı.

DMM’nin açıklamasında, huzurevinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın ve yayın organlarında, Nevşehir’de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönünde yer alan iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir.

Söz konusu huzurevinde kalan yaşlılarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; yangın güvenliği ve güçlendirme faaliyetleri için sakinlerin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine taşınması kararlaştırılmıştır.

Tadilatların tamamlanmasının ardından huzurevi sakinleri yeniden eski yerlerine dönecektir. Sadece teknik boyutu olan bu konuya farklı anlamlar yüklemesi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir çaba niteliği taşımaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve manipülatif amaçlarla paylaşılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.