Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ataşehir'de martıya kalp masajı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Ataşehir'de martıya kalp masajı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ataşehir, Martı, Kalp Masajı, Kurtarma, Motosiklet, Olay, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de önce aydınlatma direğine ardından yolcu otobüsüne çarpan martı yere düştü. Yoldan geçen bir kadının yaptığı kalp masajı ile martının hayata geri döndüğü anlar, bir motosiklet sürücüsü tarafından kayda alındı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Örnek Mahallesinde uçan bir martı önce aydınlatma direğine, ardından da seyir halindeki bir İETT otobüsüne çarparak yere düştü. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, martıyı sürükleyerek yolun kenarına çekti.

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜ

Durumu gören diğer vatandaşlar kısa sürede martının etrafında toplandı. Bu sırada bir kadın yerde hareketsiz yatan martıya kalp masajı yapmaya başladı. Kısa süreli müdahalenin ardından martı yeniden hareket etmeye başladı.

Ataşehir'de martıya kalp masajı! O anlar sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Kalp masajı yapan kadın, martıyı eline alarak olay yerinden uzaklaştı. Bir motosiklet sürücüsü tarafından kaydedilen o anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump bu kararı asla beklemiyordu! İsrail basını duyurdu, ters köşe olduKayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın açıkladı: Volkan Demirel, Süper Lig'e mi dönüyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bombalı saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı: Figüranlar kriz geçirdi, polis müdahale etti - YaşamFigüranlar kriz geçirdi, polis müdahale etti!Ceset diye ihbar edildi, gerçek bambaşka çıktı! - YaşamCeset diye ihbar edildi, gerçek bambaşka çıktı!"Babam hakim" diyerek rezillik çıkardı! Küfürler savurup polislerin üstüne yürüdü - Yaşam"Babam hakim" diyerek rezillik çıkardı! Nevşehir'de feci kaza! Tır ve minibüs çapıştı, 5'i çocuk 9 yaralı - YaşamNevşehir'de feci kaza! 5'i çocuk çok sayıda yaralıKapı kapı gezip vatandaşı uyardılar! "Gördüğünüz yerde sakın dokunmayın" - YaşamKapı kapı gezip vatandaşları uyardılar!İş yerinde gördüğü manzaraya şaşıp kaldı! Pişkin pişkin gelip alem yaptı - Yaşamİş yerinde gördüğü manzaraya şaşıp kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...