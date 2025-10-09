Ataşehir'de martıya kalp masajı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Örnek Mahallesinde uçan bir martı önce aydınlatma direğine, ardından da seyir halindeki bir İETT otobüsüne çarparak yere düştü. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, martıyı sürükleyerek yolun kenarına çekti.

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜ

Durumu gören diğer vatandaşlar kısa sürede martının etrafında toplandı. Bu sırada bir kadın yerde hareketsiz yatan martıya kalp masajı yapmaya başladı. Kısa süreli müdahalenin ardından martı yeniden hareket etmeye başladı.

O ANLAR KAMERADA

Kalp masajı yapan kadın, martıyı eline alarak olay yerinden uzaklaştı. Bir motosiklet sürücüsü tarafından kaydedilen o anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.