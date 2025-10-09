ÖTV indirimi hurda teşviki son durum: Ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?

ÖTV indirimi hurda teşviki ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi soruları gündemde kalmaya devam ediyor. Hurda Teşviki ile hem yerli otomobil üretimi desteklenecek hem de düşük gelirli vatandaşların sıfır araca erişimi kolaylaştırılacak.

ÖTV İNDİRİMİ HURDA TEŞVİKİ SON DURUM

Hurda Teşviki Yasası 2025 ve sıfır araç ÖTV indirimi düzenlemesi için bekleyiş sürüyor. MHP’li milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklifin, yılın ilk aylarından bu yana gündemde olmasına rağmen henüz yasalaşmadığı bildirildi.

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi beklentileri devam ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni bir alternatif program hazırlandı. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adıyla duyurulan proje, bilhassa 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere uygun finansman ve uzun vadeli kredi imkanı sunacak.

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hurda araçlarını yenileyerek sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, hurda teşviki yasasının çıkacağı tarihi merakla bekliyor. Hurda Teşviki yasası ise henüz çıkmadı.

2018’de uygulanan hurda indirimi gibi bir teşvik paketinin yeniden gündeme gelmesi beklenirken, bu süreçte hükümet, hurda yasası yerine “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile yeni bir destek mekanizması oluşturdu.

Yeni programın, dar gelirli ve çok çocuklu ailelerin yerli otomobil sahibi olmasını kolaylaştırması hedefleniyor. Uygulama takvimiyle ilgili detayların ise 2025 yılı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

HURDA TEŞVİKİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Hurda Teşviki Yasası ve ÖTV indirimi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmedi. MHP’li vekiller tarafından verilen teklif değerlendirilmeye devam ediyor. Meclis süreci devam ederken, hurda araç sahiplerini ilgilendiren somut bir yasal adım atılmadı.