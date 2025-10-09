Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ÖTV indirimi hurda teşviki son durum: Ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?

ÖTV indirimi hurda teşviki son durum: Ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ÖTV indirimi hurda teşviki son durum: Ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?
ÖTV İndirimi, Hurda Teşviki, Ekonomi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖTV indirimi hurda teşviki ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi merak edilen sorular arasında yerini almaya devam ediyor. Türkiye’de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi için gözler yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrildi.

ÖTV indirimi hurda teşviki ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi soruları gündemde kalmaya devam ediyor. Hurda Teşviki ile hem yerli otomobil üretimi desteklenecek hem de düşük gelirli vatandaşların sıfır araca erişimi kolaylaştırılacak.

ÖTV indirimi hurda teşviki son durum: Ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi? - 1. Resim

ÖTV İNDİRİMİ HURDA TEŞVİKİ SON DURUM

Hurda Teşviki Yasası 2025 ve sıfır araç ÖTV indirimi düzenlemesi için bekleyiş sürüyor. MHP’li milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklifin, yılın ilk aylarından bu yana gündemde olmasına rağmen henüz yasalaşmadığı bildirildi.

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi beklentileri devam ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni bir alternatif program hazırlandı. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adıyla duyurulan proje, bilhassa 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere uygun finansman ve uzun vadeli kredi imkanı sunacak.

ÖTV indirimi hurda teşviki son durum: Ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi? - 2. Resim

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hurda araçlarını yenileyerek sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, hurda teşviki yasasının çıkacağı tarihi merakla bekliyor. Hurda Teşviki yasası ise henüz çıkmadı.

2018’de uygulanan hurda indirimi gibi bir teşvik paketinin yeniden gündeme gelmesi beklenirken, bu süreçte hükümet, hurda yasası yerine “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile yeni bir destek mekanizması oluşturdu.

Yeni programın, dar gelirli ve çok çocuklu ailelerin yerli otomobil sahibi olmasını kolaylaştırması hedefleniyor. Uygulama takvimiyle ilgili detayların ise 2025 yılı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

ÖTV indirimi hurda teşviki son durum: Ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi? - 3. Resim

HURDA TEŞVİKİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Hurda Teşviki Yasası ve ÖTV indirimi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmedi. MHP’li vekiller tarafından verilen teklif değerlendirilmeye devam ediyor. Meclis süreci devam ederken, hurda araç sahiplerini ilgilendiren somut bir yasal adım atılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2025-DGS ek yerleştirme süreci başladı! DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak?Trump bu kararı asla beklemiyordu! İsrail basını duyurdu, ters köşe oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aleyna Bozok kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisinin Yasemin'i oldu - HaberlerAleyna Bozok kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisinin Yasemin'i oldu2025-DGS ek yerleştirme süreci başladı! DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak? - Haberler2025-DGS ek yerleştirme süreci başladı! DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak?Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Ekim 2025 Instagram erişim sorunu - HaberlerInstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Ekim 2025 Instagram erişim sorunuHalef Köklerin Çağrısı Akif öldü mü, yaşıyor mu? Gözler Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümüne çevrildi - HaberlerHalef Köklerin Çağrısı Akif öldü mü, yaşıyor mu? Gözler Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümüne çevrildiSüper Lig maçları ne zaman başlıyor? 9. hafta karşılaşmaları belli oldu - HaberlerSüper Lig maçları ne zaman başlıyor? 9. hafta karşılaşmaları belli olduAvrupa Kulüpler Birliği nedir, hangi takımlar European Football Clubs’a katılıyor? - HaberlerAvrupa Kulüpler Birliği nedir, hangi takımlar European Football Clubs’a katılıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...