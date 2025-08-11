Hurda teşviki Meclis'ten geçti mi? ÖTV teşvikinde son durum

Hurda teşviki ile ilgili sorular kafaları kurcalamaya devam ediyor. Hurda teşvikinin Meclis'ten geçip geçmediği konusu ise vatandaşlar tarafından en çok sorgulanan konuların başında yer alıyor. Peki, hurda teşviki Meclis'ten geçti mi? Herhangi bir çalışma var mı? ÖTV teşvikinde son durum ne? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik .

TBMM’de siyasi partilere hurda araçlara bir kereye mahsus ÖTV teşviki verilmesi yönünde yoğun talep geliyor. Teklifi Meclis'e sunan isim CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin oldu. Buna göre 20 yaş ve üzeri araç sahiplerinin yerli üretim yeni araç alımlarında ÖTV muafiyetinden yararlanması öngörülüyor.

MHP DE TEKLİF VERDİ

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de geçtiğimiz aylarda bu kanunda bir kanun teklifi vermişti. Teklifte, 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara bir defalığa mahsus olmak üzere ve Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla, alacakları yeni araçlar için ÖTV’den muaf tutulması öngörülüyor.

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Her iki teklifin de yasalaşması için Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmesi şart. Şu an sadece kanun teklifi aşamasında olduğu biliniyor.

ÖTV TEŞVİKİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Teklif yasalaşır ve Meclis'ten geçerse uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların önüne bazı şartlar konulacak.

CHP teklifine göre: 20 yaş ve üzeri

MHP teklifine göre: 25 yaş ve üzeri

HURDAYA ÇIKMASI GEREK

Aracın trafikten kaydının silinmesi ve onaylı geri dönüşüm tesisine teslim edilmesi gerekiyor.

YERLİ ÜRETİM ŞARTI

Yeni alınacak aracın Türkiye'de üretilmiş olması gerekiyor. İthal araçlar bu uygulamada kapsam dışı olacak.

VERGİDE SAĞLANAN AVANTAJLAR NELER?

Bireysel kullanıcılar için Sadece ÖTV muafiyeti uygulanacak. Ticari kullanıcılar için: ÖTV + KDV indirimi sağlanacak. Ancak, 10 yıl boyunca ticari amaçla kullanım taahhüdü aranacak.

HANGİ ARABALAR ALINABİLİR?

▪️ Togg T10X

▪️ Fiat Egea / Egea Cross

▪️ Hyundai i10, i20, Bayon

▪️ Renault Clio, Megane Sedan

▪️ Toyota Corolla, C-HR

▪️ Ford Transit / Custom