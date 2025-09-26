Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aras Aydın'ın acı günü! Babası Erol Aydın'ı toprağa verdi

Aras Aydın’ın acı günü! Babası Erol Aydın’ı toprağa verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Aras Aydın’ın acı günü! Babası Erol Aydın’ı toprağa verdi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Aras Aydın’ın, bir süredir hastanede tedavi gören babası Erol Aydın hayatını kaybetti. Baba Aydın dün yapılan cenaze töreniyle defnedildi.

'İnadına Aşk', 'Sefirin Kızı', 'Şeref Sözü', 'Aldatmak' ve 'Siyah Kalp' gibi dikkat çeken yapımlarda rol alan Aras Aydın, babasının vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. 

Geçtiğimiz günlerde, Erol Aydın için O Rh pozitif kan arandığı duyurulmuştu.

MENAJERİ DUYURDU

Aras Aydın’ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, “Değerli oyuncumuz Aras Aydın'ın babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere tüm dost ve akrabalarına baş sağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

DÜN DEFNEDİLDİ

Erol Aydın’ın cenaze namazı 25.09.2025 (dün) Musaözü Köyü Camii’nde kılındı. Cenazesi ikindi namazını müteakip Musaözü Köyü Mezarlığı’nda defnedildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
