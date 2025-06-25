Aras Aydın eşi kim, aralarında kaç yaş fark var? 2022'de evlendi
Son zamanlarda Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Nine Perfect Strangers dizi ile gündeme gelen Aras Aydın eşi kim merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aras Aydın 2022 yılında oyuncu Melis Birkan ile evlendi. Çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulan konular arasında yer alıyor.
Televizyonda son olarak Siyah Kalp dizisinde Nuh karakteriyle yer alan Aras Aydın, geniş bir izleyici kitlesine sahip. Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Nine Perfect Strangers dizisinin ikinci sezonunda yer alan Aydın, dizinin galasına eşi Melis Birkan ile katılmıştı.
Katıldığı programlarda eşinden söz eden Aras Aydın eşi Melis Birkan ve aralarında yaş farkı dikkat çekiyor.
ARAS AYDIN EŞİ KİM?
Aras Aydın, 2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Melis Birkan ile evlendi. Çift, 2019 yılında bir tiyatro oyununda tanıştı. Çift tanıştıktan kısa bir süre sonra ise evlendi.
İkili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de Los Angeles’taki “Nine Perfect Strangers” galasında birlikte verdikleri pozlarla gündeme oturdu.
Melis Birkan’ın, eşinin Hollywood’daki başarısını desteklemek gala gecesinde yanından ayrılmaması sosyal medyada konuşulan anlar arasında yer aldı.
Aras Aydın, bir programda eşi Melis Birkan’a evlilik teklifini nasıl yaptığını anlattığı hikaye ise sosyal medyada gündem oldu. Çalışmadığı bir dönemde, 10 yıl boyunca biriktirdiği bireysel emekliliğini bozdurarak yüzük aldığını ve sahte bir senaryo ile tiyatro provası bahanesiyle Melis Birkan'a evlenme teklif ettiğini paylaştı.
ARAS AYDIN MELİS BİRKAN YAŞ FARKI
Aras Aydın ve Melis Birkan arasında 6 yaş fark var. 2 Temmuz 1989 doğumlu olan Aras Aydın 36 yaşında, 15 Temmuz 1981 doğumlu Melis Birkan ise 42 yaşında. Çiftin tanışma hikayesinin ardından aralarında yaş farkı hayranlarının ilgisini çekti.
MELİS BİRKAN KİMDİR?
15 Temmuz 1981 Ankara doğumlu Melis Birkan, ilköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri aldı. Ardından aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol olarak yer aldı. Leyla ile Mecnun'un 3. sezonunda ise "Leyla" rolüyle dizide yer aldı.
MELİS BİRKAN OYNADIĞI DİZİLER
Çapkın 2005-2006
İyi ki Varsın 2006
Köprü 2006-2008
Ayışığı 2008
Avrupa Yakası 2009
Bu Kalp Seni Unutur mu? 2009-2010
Deli Saraylı 2010
İşler Güçler 2012
Leyla ile Mecnun 2012-2013
Saklı Kalan 2013-2014
Büyük Sürgün Kafkasya 2015-2016
46 Yok Olan 2016
Söz 2019
Sefirin Kızı 2020
Güzel Aşklar Diyarı 2024
Filmler:
Barda 2006
Amerikalılar Karadeniz'de 2 2007
Ulak 2007
Issız Adam 2008
Adını Sen Koy 2009
Sen Benim Her Şeyimsin 2016
Sen Ben Lenin 2021
Hayat 2023
Seni Görüyorum 2024