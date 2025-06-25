Aras Aydın eşi kim, aralarında kaç yaş fark var? 2022'de evlendi

Son zamanlarda Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Nine Perfect Strangers dizi ile gündeme gelen Aras Aydın eşi kim merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aras Aydın 2022 yılında oyuncu Melis Birkan ile evlendi. Çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Televizyonda son olarak Siyah Kalp dizisinde Nuh karakteriyle yer alan Aras Aydın, geniş bir izleyici kitlesine sahip. Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Nine Perfect Strangers dizisinin ikinci sezonunda yer alan Aydın, dizinin galasına eşi Melis Birkan ile katılmıştı.

Katıldığı programlarda eşinden söz eden Aras Aydın eşi Melis Birkan ve aralarında yaş farkı dikkat çekiyor.

ARAS AYDIN EŞİ KİM?

Aras Aydın, 2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Melis Birkan ile evlendi. Çift, 2019 yılında bir tiyatro oyununda tanıştı. Çift tanıştıktan kısa bir süre sonra ise evlendi.

İkili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de Los Angeles’taki “Nine Perfect Strangers” galasında birlikte verdikleri pozlarla gündeme oturdu.

Melis Birkan’ın, eşinin Hollywood’daki başarısını desteklemek gala gecesinde yanından ayrılmaması sosyal medyada konuşulan anlar arasında yer aldı.

Aras Aydın, bir programda eşi Melis Birkan’a evlilik teklifini nasıl yaptığını anlattığı hikaye ise sosyal medyada gündem oldu. Çalışmadığı bir dönemde, 10 yıl boyunca biriktirdiği bireysel emekliliğini bozdurarak yüzük aldığını ve sahte bir senaryo ile tiyatro provası bahanesiyle Melis Birkan'a evlenme teklif ettiğini paylaştı.

ARAS AYDIN MELİS BİRKAN YAŞ FARKI

Aras Aydın ve Melis Birkan arasında 6 yaş fark var. 2 Temmuz 1989 doğumlu olan Aras Aydın 36 yaşında, 15 Temmuz 1981 doğumlu Melis Birkan ise 42 yaşında. Çiftin tanışma hikayesinin ardından aralarında yaş farkı hayranlarının ilgisini çekti.

MELİS BİRKAN KİMDİR?

15 Temmuz 1981 Ankara doğumlu Melis Birkan, ilköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri aldı. Ardından aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol olarak yer aldı. Leyla ile Mecnun'un 3. sezonunda ise "Leyla" rolüyle dizide yer aldı.

MELİS BİRKAN OYNADIĞI DİZİLER

Çapkın 2005-2006

İyi ki Varsın 2006

Köprü 2006-2008

Ayışığı 2008

Avrupa Yakası 2009

Bu Kalp Seni Unutur mu? 2009-2010

Deli Saraylı 2010

İşler Güçler 2012

Leyla ile Mecnun 2012-2013

Saklı Kalan 2013-2014

Büyük Sürgün Kafkasya 2015-2016

46 Yok Olan 2016

Söz 2019

Sefirin Kızı 2020

Güzel Aşklar Diyarı 2024

Filmler:

Barda 2006

Amerikalılar Karadeniz'de 2 2007

Ulak 2007

Issız Adam 2008

Adını Sen Koy 2009

Sen Benim Her Şeyimsin 2016

Sen Ben Lenin 2021

Hayat 2023

Seni Görüyorum 2024