Aras Aydın kimdir, kaç yaşında? Evliliği ve kariyeri gündeme geldi

Hollywood yapımı Nine Percect Strangers dizisinde oynayan Aras Aydın oyunculuğu ve kariyeri ile dikkat çekiyor. Son olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan Aras Aydın eşi ve özel hayatı merak ediliyor.

Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk ve Siyah Kalp dizileriyle tanınan Aras Aydın, son olarak Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Nine Percect Strangers dizisinde oynadı. Aras Aydın kimdir, evli mi merak ediliyor.

ARAS AYDIN KİMDİR?

Aras Aydın, 4 Ocak 1989’da Eskişehir’de doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. 2010 yılında “Öğretmen Kemal” dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı

Aydın, özellikle “Kiraz Mevsimi” ve “İnadına Aşk” gibi popüler dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ayrıca davul, gitar ve piyano gibi enstrümanları çalabilen çok yönlü bir sanatçı olarak tanınıyor.Son günlerde Aydın’ın “Nine Perfect Strangers” dizisindeki başarısı ve gala görüntüleri sıkça paylaşılıyor.

ARAS AYDIN EŞİ KİM, EVLİ Mİ?

Aras Aydın, 2022 yılında meslektaşı Melis Birkan ile evlenerek hayatını birleştirdi. Magazin dünyasından uzak bir ilişki sürdüren çift, sosyal medyada paylaştıkları anlarla hayranlarının beğenisini topluyor.

ARAS AYDIN OYNADIĞI DİZİLER