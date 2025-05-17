Nine Perfect Strangers hangi platformda, 2. sezon nereden izlenir? Aras Aydın Nicole Kidman ile aynı dizide

Kadrosunda Türk oyuncu Aras Aydın'ında yer aldığı Nine Perfect Strangers dizisi 2. sezon prömiyeri yapıldı . Aras Aydın'ın Nicole Kidman'la oynadığı Nine Perfect Strangers hangi platformda belli oldu.

Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisi Avusturya Alpleri'nde geçen 2. sezonuyla dönmeye hazırlanıyor. Aras Aydın'ın da kadroda olduğu dizinin yayın platformu ve izleneceği yer araştırılıyor.

NİNE PERFECT STRANGERS HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Nine Perfect Strangers'ın 2. sezonu, Türkiye'de Prime Video platformunda yayınlanacak. 22 Mayıs Perşembe günü ilk iki bölümün yayınlanacağı dizi, 3 Temmuz’a kadar her hafta yeni bir bölümle izleyicilerle buluşacak.

Aras Aydın'ın da dünyaca ünlü yıldızlarla aynı kadroda olduğu dizinin 2.sezonu yayınlanmadan önce lk sezonunu izlemek isteyenler yine Prime Video'dan ulaşabilir. 1. sezon 8 bölümüyle birlikte platformun kütüphanesinde yer alıyor.

NİNE PERFECT STRANGERS 2. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Nine Perfect Strangersın ikinci sezonunu Prime Video üzerinden izlenebilecek. Dizi, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü Türkiye saatiyle sabah saatlerinde platformda erişime açılacak. İlk iki bölümü aynı anda yayınlanan dizinin kalan altı bölüm ise her Çarşamba düzenli olarak izleyiciyle buluşacak.

ARAS AYDIN NİCOLE KİDMAN İLE OYNADIĞI DİZİ

Türk oyuncu Aras Aydın, “Nine Perfect Strangers”ın ikinci sezonunda Matteo karakteriyle uluslararası bir yapımda yer alarak dikkat çekiyor.

Nicole Kidman’ın başrolünde olduğu dizinin galası, 17 Mayıs'ta gerçekleşti. Aydın'ın galada yer aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Aras Aydın’ın dizideki rolü, Masha’nın Zauberwald adlı wellness merkezine katılan dokuz yabancıdan biri olan Matteo’yu canlandırmak.

NİNE PERFECT STRANGERS 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İkinci sezon, 22 Mayıs 2025’te Prime Video’da ilk iki bölümüyle başlayacak. Kalan bölümler 3 Temmuz’a kadar her Çarşamba yayınlanacak

ARAS AYDIN NİNE PERFECT STRANGERS'TA HANGİ ROLÜ OYNUYOR?

Aras Aydın, dizide Matteo karakterini canlandırıyor ve Nicole Kidman’la birlikte wellness merkezine katılan dokuz yabancıdan biri olarak yer alıyor.