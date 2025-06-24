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Haberler > Magazin > Aras Aydın'dan Melis Birkan itirafı: Evlilik teklifi için bireysel emekliliğimi bozdurdum

Aras Aydın'dan Melis Birkan itirafı: Evlilik teklifi için bireysel emekliliğimi bozdurdum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aras Aydın&#039;dan Melis Birkan itirafı: Evlilik teklifi için bireysel emekliliğimi bozdurdum
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aras Aydın, bir döneme damgasını vuran 'Issız Adam' filmindeki rolüyle hafızalarda yer eden Melis Birkan ile 2022 yılında evlenmişti. 36 yaşındaki oyuncu, meslektaşı Birkan'a evlilik teklifine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Melis Birkan (42) ile meslektaşı Aras Aydın (36), 2022'de aileleri ve arkadaşları arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Son olarak 'Siyah Kalp' dizisinde rol alan Aydın, aynı zamanda meslektaşı olan eşine evlilik teklifini nasıl yaptığını ilk kez anlattı.

Aras Aydın'dan Melis Birkan itirafı: Evlilik teklifi için bireysel emekliliğimi bozdurdum - 1. Resim

"AKTİF İŞ YAPMADIĞIM BİR DÖNEMDİ"

Evlilik teklifinde bulunma kararı aldığı dönem uzun süre iş yapmadığı için maddi sıkıntı yaşadığını belirten oyuncu, "Evlilik teklifi biraz enteresandı. Tabii bir yüzüğe ihtiyacım vardı ama aktif iş yapamadığım bir dönemdi. 10 senedir biriktirdiğim bireysel emekliliğim vardı. Bireysel emekliliği bozdurup, Melis'e evlilik teklif edeceğim yüzüğü aldım" dedi.

Aras Aydın'dan Melis Birkan itirafı: Evlilik teklifi için bireysel emekliliğimi bozdurdum - 2. Resim

"KORKUNÇ DİYALOGLAR YAZDIM Kİ TATLI OLSUN"

Melis Birkan'a evlilik teklifi etmek için bir senaryo yazdığını dile getiren oyuncu, "Melis'e 'Bana 'Aile Her Şeydir' diye yeni bir iş geldi, orada başrolü oynayacağım. Bana yardım etmen lâzım. 'Name' diye bir kız var, bana da 'Batu' geldi' dedi. Sahne berbat bir sahne çünkü ben yazdım. Sayfa numarası tanıştığımız ayın numarasıydı. Okuyor ama diyaloglar berbat. Korkunç diyaloglar yazdım ki tatlı olsun. En son ben laflarımı söylüyorum, gayet ciddi oynuyorum. 'Neydi benim lafım' dedim ve sonra 'Dur dur hatırlatma' diye ekledim ve çöktüm, evlilik teklif ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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