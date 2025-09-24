Eşref Rüya Dinçer kim? Taner Rumeli'nin kariyeri ve oynadığı diziler
Eşref Rüya dizisinin ikinci sezonuyla birlikte izleyicinin dikkatini çeken Dinçer Burçay karakteri, sırlarla geliyor. Öte yandan Dinçer karakterini canlandıran Tamer Rumeli'nin kariyeri ve oynadığı diziler merak konusu oldu.
Kanal D’nin TIMS&B yapımı dizisi Eşref Rüya, güçlü karakterleri ve karanlık çatışmalarıyla izleyici ilgisini çekiyor. Dizide Taner Rumeli’nin üstlendiği Dinçer Burçay karakteri görünürde saygın iş insanı olsa da Eşref'in gizli düşmanıdır. Peki, Eşref Rüya Dinçer kimdir?
EŞREF RÜYA DİNÇER KİM?
Dinçer Burçay, Eşref Rüya dünyasına ikinci sezonda dahil olan yeni dikkat çekici karakterlerden biri. Dizide “İhtiyar” lakaplı mafya babasının en güvendiği kişi olarak aktarılırken perde arkasında ise kriminal işler yürüten karanlık bir yüz saklıyor.
Görünüşte büyük şirketlere sahip bir iş insanı rolünü üstlenirken, esas amacı yıllar önce kaybettiği babasının intikamını almak arzusu ile Eşref Tek’in dünyasında dengeleri alt üst etmek.
TANER RUMELİ KİMDİR?
Mehmet Taner Rumeli, 8 Nisan 1985 tarihinde Ankara’da doğdu. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda tamamladı. Tiyatronun yanı sıra 2007 yılından itibaren birçok film ve dizide rol aldı.
TANER RUMELİ OYNADIĞI DİZİLER
Bizim Evin Halleri - 2007-2008
Nuri - 2011
Öyle Bir Geçer Zaman ki - 2011-2012
Atlılar - 2012
İnadına Yaşamak - 2013-2014
Analı Oğullu - 2014
Unutma Beni - 2008-2015
Asla Vazgeçmem - 2015-2016
İnadına Aşk - 2015 (tahmini)
Kalbimin Sultanı - 2018
Afili Aşk - 2019-2020
Sol Yanım - 2020-2021
Baş Belası - 2021
Baba - 2022
Şahane Hayatım - 2023
Kara Ağaç Destanı - 2024
Kuruluş Osman - 2024
Deha - 2024-2025
Annem Ankara - 2025
Eşref Rüya - 2025-günümüz