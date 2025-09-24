Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eşref Rüya Dinçer kim? Taner Rumeli'nin kariyeri ve oynadığı diziler

Eşref Rüya Dinçer kim? Taner Rumeli'nin kariyeri ve oynadığı diziler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eşref Rüya Dinçer kim? Taner Rumeli&#039;nin kariyeri ve oynadığı diziler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eşref Rüya dizisinin ikinci sezonuyla birlikte izleyicinin dikkatini çeken Dinçer Burçay karakteri, sırlarla geliyor. Öte yandan Dinçer karakterini canlandıran Tamer Rumeli'nin kariyeri ve oynadığı diziler merak konusu oldu.

Kanal D’nin TIMS&B yapımı dizisi Eşref Rüya, güçlü karakterleri ve karanlık çatışmalarıyla izleyici ilgisini çekiyor. Dizide Taner Rumeli’nin üstlendiği Dinçer Burçay karakteri görünürde saygın iş insanı olsa da Eşref'in gizli düşmanıdır. Peki, Eşref Rüya Dinçer kimdir?

EŞREF RÜYA DİNÇER KİM?

Dinçer Burçay, Eşref Rüya dünyasına ikinci sezonda dahil olan yeni dikkat çekici karakterlerden biri. Dizide “İhtiyar” lakaplı mafya babasının en güvendiği kişi olarak aktarılırken perde arkasında ise kriminal işler yürüten karanlık bir yüz saklıyor.

Görünüşte büyük şirketlere sahip bir iş insanı rolünü üstlenirken, esas amacı yıllar önce kaybettiği babasının intikamını almak arzusu ile Eşref Tek’in dünyasında dengeleri alt üst etmek.

Eşref Rüya Dinçer kim? Taner Rumeli'nin kariyeri ve oynadığı diziler - 1. Resim

TANER RUMELİ KİMDİR?

Mehmet Taner Rumeli, 8 Nisan 1985 tarihinde Ankara’da doğdu. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda tamamladı. Tiyatronun yanı sıra 2007 yılından itibaren birçok film ve dizide rol aldı. 

TANER RUMELİ OYNADIĞI DİZİLER

Bizim Evin Halleri - 2007-2008

Nuri - 2011

Öyle Bir Geçer Zaman ki - 2011-2012

Atlılar - 2012

İnadına Yaşamak - 2013-2014

Analı Oğullu - 2014

Unutma Beni - 2008-2015

Asla Vazgeçmem - 2015-2016

İnadına Aşk - 2015 (tahmini)

Kalbimin Sultanı - 2018

Afili Aşk - 2019-2020

Sol Yanım - 2020-2021

Baş Belası - 2021

Baba - 2022

Şahane Hayatım - 2023

Kara Ağaç Destanı - 2024

Kuruluş Osman - 2024

Deha - 2024-2025

Annem Ankara - 2025

Eşref Rüya - 2025-günümüz

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Simit ve çay Times Meydanı'nda: Kahvaltının Şampiyonlar Ligi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı! - HaberlerAnderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı!2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi gündeme geldi - Haberler2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi gündeme geldiYKS ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar? 2025 YKS ek tercih süreci başlıyor - HaberlerYKS ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar? 2025 YKS ek tercih süreci başlıyorHudutsuz Sevda başlıyor mu, bitti mi, iptal mi edildi? Hudutsuz Sevda 3. sezon açıklaması geldi! - HaberlerHudutsuz Sevda başlıyor mu, bitti mi, iptal mi edildi? Hudutsuz Sevda 3. sezon açıklaması geldi!Şifresiz canlı yayınlanacak! Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir? - HaberlerŞifresiz canlı yayınlanacak! Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir?WhatsApp çöktü mü? 24 Eylül'de 'fotoğraf gönderilmiyor' sorunu bildirildi - HaberlerWhatsApp çöktü mü? 24 Eylül'de 'fotoğraf gönderilmiyor' sorunu bildirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...