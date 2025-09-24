Eşref Rüya Dinçer kim? Taner Rumeli'nin kariyeri ve oynadığı diziler

Kanal D’nin TIMS&B yapımı dizisi Eşref Rüya, güçlü karakterleri ve karanlık çatışmalarıyla izleyici ilgisini çekiyor. Dizide Taner Rumeli’nin üstlendiği Dinçer Burçay karakteri görünürde saygın iş insanı olsa da Eşref'in gizli düşmanıdır. Peki, Eşref Rüya Dinçer kimdir?

EŞREF RÜYA DİNÇER KİM?

Dinçer Burçay, Eşref Rüya dünyasına ikinci sezonda dahil olan yeni dikkat çekici karakterlerden biri. Dizide “İhtiyar” lakaplı mafya babasının en güvendiği kişi olarak aktarılırken perde arkasında ise kriminal işler yürüten karanlık bir yüz saklıyor.

Görünüşte büyük şirketlere sahip bir iş insanı rolünü üstlenirken, esas amacı yıllar önce kaybettiği babasının intikamını almak arzusu ile Eşref Tek’in dünyasında dengeleri alt üst etmek.

TANER RUMELİ KİMDİR?

Mehmet Taner Rumeli, 8 Nisan 1985 tarihinde Ankara’da doğdu. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda tamamladı. Tiyatronun yanı sıra 2007 yılından itibaren birçok film ve dizide rol aldı.

TANER RUMELİ OYNADIĞI DİZİLER

Bizim Evin Halleri - 2007-2008

Nuri - 2011

Öyle Bir Geçer Zaman ki - 2011-2012

Atlılar - 2012

İnadına Yaşamak - 2013-2014

Analı Oğullu - 2014

Unutma Beni - 2008-2015

Asla Vazgeçmem - 2015-2016

İnadına Aşk - 2015 (tahmini)

Kalbimin Sultanı - 2018

Afili Aşk - 2019-2020

Sol Yanım - 2020-2021

Baş Belası - 2021

Baba - 2022

Şahane Hayatım - 2023

Kara Ağaç Destanı - 2024

Kuruluş Osman - 2024

Deha - 2024-2025

Annem Ankara - 2025

Eşref Rüya - 2025-günümüz