Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem! KDK'dan milyonları ilgilendiren karar

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hafta sonuna denk gelen bayram tatillerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiğini belirterek önemli bir karara imza attı.

Olay, Isparta'da görev yapan bir kamu çalışanının başvurusu ile gündeme geldi. Çalışan, 6-9 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilini yıllık izniyle birleştirdiğinde, bayramın hafta sonuna denk gelen günlerinin yıllık izninden düşüldüğünü fark etti. Fazladan düşülen iki günlük iznin iadesini talep eden çalışan, kurumdan olumsuz cevap alınca KDK'ya başvurdu.

İlgili Haber Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Yıllık izninizi 4 gün daha uzatabilirsiniz

BAKANLIKTAN BİLGİ İSTENDİ

KDK, başvuru hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığından bilgi istedi. Gelen cevapta, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 1 Şubat 2023'teki görüş yazısında, "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesinin" yer aldığı ifade edildi.

Bakanlık, bu görüş kapsamında, yıllık izin süresi içerisinde kalan Kurban Bayramı'nın cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edildiğini, mesai günlerine denk gelen kısmın ise edilmediğini bildirdi.

KDK BAŞVURUYU HAKLI BULDU

Başvuruyu haklı bulan KDK, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, yıllık izin tarihleri içerisinde kalan ve hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi yönünde tavsiyede bulundu. Ayrıca, tüm kamu kurumlarında uygulama birliğinin sağlanması için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne de genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi önerildi.

KDK kararında, çalışanların dinlenme hakkının anayasal güvence altında olduğu hatırlatıldı. Kurban Bayramı gibi genel tatil günlerinin, çalışanın dinlenme hakkını kısıtlayacak şekilde yıllık izinden düşülmemesi gerektiği vurgulandı. Kararda, "Genel tatil olan gün için yıllık izin kullanılması, çalışanın aleyhine bir durum oluşturur ve Anayasa ile 657 sayılı Kanun kapsamında güvence altına alınan dinlenme hakkını daraltır" denildi.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren bu kararla, bayram tatilleri artık hafta sonuna denk gelse bile yıllık izin süresinden düşülmeyecek ve çalışanlar hak ettikleri dinlenme sürelerinden kayıp yaşamayacak.