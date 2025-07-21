Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Yıllık izninizi 4 gün daha uzatabilirsiniz

Yaz mevsimiyle beraber çalışanlar yıllık izinlerini kullanmaya başladı. Ücretli yıllık izinde tatil 4 gün daha uzatılabiliyor. İşte detaylar...

Yaz tatili nedeniyle milyonlarca çalışan yıllık izinlerini kullanmaya başladı. 1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi olan çalışanlar en az 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az hizmet süresi olan çalışanlar en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri hizmet süresi olan çalışanlar en az 26 günden az olmayacak şekilde yıllık izin kullanabiliyor.

ÇALIŞANA 4 GÜN YOL HAKKI

Çalışanın talebine göre hak doğrultusunda yıllık izinler kullanılabiliyorken, birçok çalışanın bilmediği yol izni de ücretli yıllık izne eklenebiliyor. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde yer alan detaya göre, yıllık ücretli izinlerini iş yerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşuluyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplamda 4 güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorunda.

NTV'de yer alan habere göre ücretli yıllık izin tarihleri belli olduktan sonra işverene iznin geçirileceği yere ilişkin belge sunulması gerekiyor. Örneğin; İstanbul'da çalışan kişi tatilini Marmaris'te bir otelde ya da kiralık bir konutta geçirmek istiyorsa fatura ya da sözleşmeyi işverene ibraz etmesi gerekecek.

YOL İZNİ İSTEYEN NEREDEYSE YOK

Günümüzde yol izni kullanmak isteyen personel sayısı yok denecek kadar az. Çalışanlar genelde cumartesi gününden başlayıp bir hafta sonraki pazartesi işbaşı yapmak şartıyla izne ayrılıyor ve bu da toplamda 9 gün izin yapıyor. 4 gün de yol izni verilmesi halinde izin gün sayısı 13 güne çıkmış oluyor.

YOL İZNİ ÜCRETSİZ

Kural olarak yol izni süresinde işçi ücretsiz izinli sayılıyor. Ancak işveren iyi niyetliyse ücret de ödenebiliyorken, 4 günlük sürenin ücretsiz olmasına ilişkin bir zorunluluk bulunmuyor.