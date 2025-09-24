Eşref Rüya 15 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 24 Eylül Kanal D yayın akışı araştırılıyor
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünde tansiyon artıyor. Eşref Rüya dizisinin 15.bölüm 2. tanıtım videosu yayınlanmasının ardından ne zaman yayınlanacağı belli oldu.
Eşref Rüya 15. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya; aksiyon, duygu ve gerilimin zirvede olacağı bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Nisan, kardeşi Afra’yı son yolculuğuna uğurlayacak. Eşref ise Nisan'ın bu zorlu sürecinde yanında olmaya kararlıdır. Peki, Eşref Rüya 15 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte tüm ayrıntılar...
EŞREF RÜYA 15 BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?
Eşref Rüya'nın 15.bölümü bu akşam 20:00'da Kanal D'de yayınlanacaktır. Bu akşam yayınlanacak olan dizi Kanal D'nin yayın akışında yer alıyor.
Eşref Rüya yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D’nin, yapımını Tims&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor.
24 EYLÜL KANAL D TV YAYIN AKIŞI
KANAL D Yayın Akışı
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya
00:15 - Arka Sokaklar
02:30 - Poyraz Karayel
04:30 - Kuzey Güney