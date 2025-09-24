Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eşref Rüya 15 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 24 Eylül Kanal D yayın akışı araştırılıyor

Eşref Rüya 15 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 24 Eylül Kanal D yayın akışı araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eşref Rüya 15 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 24 Eylül Kanal D yayın akışı araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünde tansiyon artıyor. Eşref Rüya dizisinin 15.bölüm 2. tanıtım videosu yayınlanmasının ardından ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

Eşref Rüya 15. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya; aksiyon, duygu ve gerilimin zirvede olacağı bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Nisan, kardeşi Afra’yı son yolculuğuna uğurlayacak. Eşref ise Nisan'ın bu zorlu sürecinde yanında olmaya kararlıdır. Peki, Eşref Rüya 15 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte tüm ayrıntılar...

Eşref Rüya 15 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 24 Eylül Kanal D yayın akışı araştırılıyor - 1. Resim

EŞREF RÜYA 15 BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI? 

Eşref Rüya'nın 15.bölümü bu akşam 20:00'da Kanal D'de yayınlanacaktır. Bu akşam yayınlanacak olan dizi Kanal D'nin yayın akışında yer alıyor.

Eşref Rüya yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D’nin, yapımını Tims&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor.

Eşref Rüya 15 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 24 Eylül Kanal D yayın akışı araştırılıyor - 2. Resim

24 EYLÜL KANAL D TV YAYIN AKIŞI

KANAL D Yayın Akışı
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya
00:15 - Arka Sokaklar
02:30 - Poyraz Karayel
04:30 - Kuzey Güney

Kaynak: Türkiye Gazetesi

24-25 Eylül'de Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, nereden izlenir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
24-25 Eylül'de Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, nereden izlenir? - Haberler24-25 Eylül'de Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, nereden izlenir?İBB Genç Üniversiteli Burs başvuruları ne zaman, nereden yapılacak? İBB bursluluk belgesi araştırılıyor - HaberlerİBB Genç Üniversiteli Burs başvuruları ne zaman, nereden yapılacak? İBB bursluluk belgesi araştırılıyorFIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler? - HaberlerFIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler?İZSU su kesintisi sorgulama! 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerİZSU su kesintisi sorgulama! 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok? Dönüş tarihi belli oldu - HaberlerJhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok? Dönüş tarihi belli olduTürkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda - HaberlerTürkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda
Sonraki Haber Yükleniyor...