Eşref Rüya 15 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 24 Eylül Kanal D yayın akışı araştırılıyor

Eşref Rüya 15. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya; aksiyon, duygu ve gerilimin zirvede olacağı bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Nisan, kardeşi Afra’yı son yolculuğuna uğurlayacak. Eşref ise Nisan'ın bu zorlu sürecinde yanında olmaya kararlıdır. Peki, Eşref Rüya 15 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte tüm ayrıntılar...

EŞREF RÜYA 15 BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Eşref Rüya'nın 15.bölümü bu akşam 20:00'da Kanal D'de yayınlanacaktır. Bu akşam yayınlanacak olan dizi Kanal D'nin yayın akışında yer alıyor.

Eşref Rüya yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D’nin, yapımını Tims&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor.

