Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eşref Rüya 14. bölüm neden yayınlanmadı?

Eşref Rüya 14. bölüm neden yayınlanmadı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eşref Rüya 14. bölüm neden yayınlanmadı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonunda da izleyicileri ekranlara kilitleyen Eşref Rüya dizisinin 14. bölümü Amazon Prime ve YouTube'da yayınlanmadı. Seyirciler bu durumun sebebini merak ederken, "Eşref Rüya 14. bölüm neden yayınlanmadı?" soruları araştırılmaya başlandı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, yeni sezonuyla da seyircileri ekranda tutmaya devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği dizinin 17 Eylül Çarşamba akşamı seyirciyle buluşan 14. bölümü büyük ilgi gördü. Bu bölümün neden Amazon Prime ve YouTube'da yayınlanmadığı merak ediliyor.

Eşref Rüya 14. bölüm neden yayınlanmadı? - 1. Resim

EŞREF RÜYA 14. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya’dan izleyicileri üzen haber geldi. Amazon Prime platformunda 53 milyon üzerinde izlenen dizinin 14. bölümünün sadece televizyon ekranlarında yayınlanacağı aktarıldı.

Ayrıca dizi, ilk 4 bölümün ardından YouTube'da yayınlanmadı.

Eşref Rüya 14. bölüm neden yayınlanmadı? - 2. Resim

EŞREF RÜYA 14. BÖLÜMDE NE OLDU?

Eşref, cezaevinde kurduğu hakimiyetiyle bütün düşmanlarına gözdağı verdi. Dışarıda da Nisan, şöhret basamaklarını hızla tırmanmaya devam etti. Kadir, güç hırsıyla Yetimler’i ilkelerinden saptıracak hamlelerde bulunurken, yeni kuracağı ortaklık onu hiç beklemediği bir durumun içerisine soktu.

Geçmişin karanlıklarından çıkan gizemli biri Nisan ile Eşref’in hayatlarını derinden sarsacak bir savaşın fitilini ateşleyince, ikilinin aşkları bugüne kadarki en büyük sınavını verecek hale geldi.

Eşref Rüya 14. bölüm neden yayınlanmadı? - 3. Resim

EŞREF RÜYA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Eşref Rüya dizisinin yapım ekibi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekimlerini sürdürüyor. Dizide özellikle modern ve lüks mekanlar, Boğaziçi kıyıları ve şehrin prestijli semtleri ön plana çıkıyor.

Dizide geçen sahneler genellikle Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy gibi İstanbul’un ikonik semtlerinde çekiliyor. Ayrıca bazı sahnelerde tarihi mekanlar ve Boğaz manzaraları tercih ediliyor.

Eşref Rüya 14. bölüm neden yayınlanmadı? - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama var... Günlük kazançları 24 milyon TL!Tulumda uyuyarak gündem olan rekortmen sporcu sırrını açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak? - HaberlerKuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?Sakıncalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir? Oyuncu kadrosu gündemde! - HaberlerSakıncalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir? Oyuncu kadrosu gündemde!Bu akşam televizyonda ne var? 18 Eylül TV yayın akışı gündemde - HaberlerBu akşam televizyonda ne var? 18 Eylül TV yayın akışı gündemdeHalef dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve konusu ile gündemde - HaberlerHalef dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve konusu ile gündemdeFrankfurt Galatasaray maçı frekans bilgileri! TRT 1 kaçıncı kanalda? - HaberlerFrankfurt Galatasaray maçı frekans bilgileri! TRT 1 kaçıncı kanalda?Roblox ne zaman açılacak? 18 Eylül Roblox erişim engelinde son durum - HaberlerRoblox ne zaman açılacak? 18 Eylül Roblox erişim engelinde son durum
Sonraki Haber Yükleniyor...