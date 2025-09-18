Eşref Rüya 14. bölüm neden yayınlanmadı?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, yeni sezonuyla da seyircileri ekranda tutmaya devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği dizinin 17 Eylül Çarşamba akşamı seyirciyle buluşan 14. bölümü büyük ilgi gördü. Bu bölümün neden Amazon Prime ve YouTube'da yayınlanmadığı merak ediliyor.

EŞREF RÜYA 14. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya’dan izleyicileri üzen haber geldi. Amazon Prime platformunda 53 milyon üzerinde izlenen dizinin 14. bölümünün sadece televizyon ekranlarında yayınlanacağı aktarıldı.

Ayrıca dizi, ilk 4 bölümün ardından YouTube'da yayınlanmadı.

EŞREF RÜYA 14. BÖLÜMDE NE OLDU?

Eşref, cezaevinde kurduğu hakimiyetiyle bütün düşmanlarına gözdağı verdi. Dışarıda da Nisan, şöhret basamaklarını hızla tırmanmaya devam etti. Kadir, güç hırsıyla Yetimler’i ilkelerinden saptıracak hamlelerde bulunurken, yeni kuracağı ortaklık onu hiç beklemediği bir durumun içerisine soktu.

Geçmişin karanlıklarından çıkan gizemli biri Nisan ile Eşref’in hayatlarını derinden sarsacak bir savaşın fitilini ateşleyince, ikilinin aşkları bugüne kadarki en büyük sınavını verecek hale geldi.

EŞREF RÜYA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Eşref Rüya dizisinin yapım ekibi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekimlerini sürdürüyor. Dizide özellikle modern ve lüks mekanlar, Boğaziçi kıyıları ve şehrin prestijli semtleri ön plana çıkıyor.

Dizide geçen sahneler genellikle Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy gibi İstanbul’un ikonik semtlerinde çekiliyor. Ayrıca bazı sahnelerde tarihi mekanlar ve Boğaz manzaraları tercih ediliyor.