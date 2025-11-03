Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ChatGPT'ye büyük kısıtlama! Artık sadece tek bir amaç için kullanılacak

ChatGPT'ye büyük kısıtlama! Artık sadece tek bir amaç için kullanılacak

- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri

OpenAI, yasal sorumluluk risklerini azaltmak için ChatGPT’nin tıbbi, hukuki ve finansal tavsiye vermesini yasakladı. Yeni kurallarla yapay zeka artık yalnızca "eğitici bir araç" olarak kullanılacak.

OpenAI, ChatGPT’ye yeni kurallar getirdi. Yapay zeka platformu artık tıbbi, hukuki ve finansal tavsiye veremeyecek.

International Business Times'dan edinilen bilgilere göre 29 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren bu değişiklik, şirketin yasal sorumluluk risklerini azaltmak amacıyla alındı.

ChatGPT'ye büyük kısıtlama! Artık sadece tek bir amaç için kullanılacak - 1. Resim

SADECE EĞİTİM AMAÇLI KULLANILACAK

Artık ChatGPT yalnızca "eğitici bir araç" olarak kullanılacak; yani kullanıcılara doğrudan reçete, yatırım önerisi veya hukuki belge hazırlama gibi hizmetler sunamayacak.

Yeni kurallar, "ilaç isimleri veya dozlar vermek, dava dilekçesi hazırlamak ya da al-sat tavsiyesi yapmak yok" ifadeleriyle açıkça belirtiliyor. OpenAI’nin bu kararı, yapay zekânın sık sık "inandırıcı ama yanlış" bilgiler üretmesi ve bunun ciddi sonuçlar doğurabilmesi nedeniyle alındı.

Haberde, ChatGPT’nin doktor, avukat ya da mali danışmanların yerini alamayacağı; acil durumlarda, terapi desteğinde veya yatırım kararlarında kullanılmasının tehlikeli olduğu vurgulanıyor. Ayrıca kullanıcıların gizli verilerini (gelir, banka bilgisi, sözleşme vb.) paylaşmamaları gerektiği uyarısı yapılıyor.

Kaynak: Dış Haberler

Brezilya Milli Takımı'nda Ancelotti'den Ederson kararı
