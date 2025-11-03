ChatGPT'ye büyük kısıtlama! Artık sadece tek bir amaç için kullanılacak

OpenAI, ChatGPT’ye yeni kurallar getirdi. Yapay zeka platformu artık tıbbi, hukuki ve finansal tavsiye veremeyecek.

International Business Times'dan edinilen bilgilere göre 29 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren bu değişiklik, şirketin yasal sorumluluk risklerini azaltmak amacıyla alındı.

SADECE EĞİTİM AMAÇLI KULLANILACAK

Artık ChatGPT yalnızca "eğitici bir araç" olarak kullanılacak; yani kullanıcılara doğrudan reçete, yatırım önerisi veya hukuki belge hazırlama gibi hizmetler sunamayacak.

Yeni kurallar, "ilaç isimleri veya dozlar vermek, dava dilekçesi hazırlamak ya da al-sat tavsiyesi yapmak yok" ifadeleriyle açıkça belirtiliyor. OpenAI’nin bu kararı, yapay zekânın sık sık "inandırıcı ama yanlış" bilgiler üretmesi ve bunun ciddi sonuçlar doğurabilmesi nedeniyle alındı.

Haberde, ChatGPT’nin doktor, avukat ya da mali danışmanların yerini alamayacağı; acil durumlarda, terapi desteğinde veya yatırım kararlarında kullanılmasının tehlikeli olduğu vurgulanıyor. Ayrıca kullanıcıların gizli verilerini (gelir, banka bilgisi, sözleşme vb.) paylaşmamaları gerektiği uyarısı yapılıyor.