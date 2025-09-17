Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eşref Rüya dizisi nerede, hangi semtlerde çekiliyor?

Eşref Rüya dizisi nerede, hangi semtlerde çekiliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eşref Rüya dizisi nerede, hangi semtlerde çekiliyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin reyting rekorlarıyla öne çıkan dizisi Eşref Rüya, yeni sezonunda da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir yer alırken, "Eşref Rüya dizisi nerede, hangi semtlerde çekiliyor?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonunda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği dizi, hem konusu hem de çekim yerleriyle merak konusu oluyor. Peki, Eşref Rüya dizisi nerede, hangi semtlerde çekiliyor?

Eşref Rüya dizisi nerede, hangi semtlerde çekiliyor? - 1. Resim

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE, HANGİ SEMTLERDE ÇEKİLİYOR?

Eşref Rüya dizisinin yapım ekibi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekimlerini sürdürüyor. Dizide özellikle modern ve lüks mekanlar, Boğaziçi kıyıları ve şehrin prestijli semtleri ön plana çıkıyor. 

Dizide geçen sahneler genellikle Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy gibi İstanbul’un ikonik semtlerinde çekiliyor. Ayrıca bazı sahnelerde tarihi mekanlar ve Boğaz manzaraları tercih ediliyor. 

Eşref Rüya dizisi nerede, hangi semtlerde çekiliyor? - 2. Resim

EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya dizisinin oyuncuları arasında Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu, Macit Koper, Levent Özdilek ve Taner Rumeli gibi isimler yer alıyor.

Eşref Rüya dizisi nerede, hangi semtlerde çekiliyor? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Evin Demirhan Yavuz'dan büyük özveri: Sakatlığına rağmen yılmadı, dünya üçüncüsü olduJose Mourinho yeni takımına imzayı atıyor: Hayır diyemezdim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fed faiz kararı sonrası piyasalarda son durum: Altın, dolar, euro, Bitcoin ve petrol ne kadar oldu? - HaberlerFed faiz kararı sonrası piyasalarda son durum: Altın, dolar, euro, Bitcoin ve petrol ne kadar oldu?Kick çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Eylül Kick erişim sorunu araştırılıyor - HaberlerKick çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Eylül Kick erişim sorunu araştırılıyorEintracht Frankfurt-Galatasaray maçı şifresiz mi, canlı yayın nereden izlenir? - HaberlerEintracht Frankfurt-Galatasaray maçı şifresiz mi, canlı yayın nereden izlenir?Sinan Selen kimdir, Almanya iç istihbaratında hangi görevleri üstlendi? - HaberlerSinan Selen kimdir, Almanya iç istihbaratında hangi görevleri üstlendi?Bu akşam televizyonda neler var? 17 Eylül TV yayın akışı yayınlandı - HaberlerBu akşam televizyonda neler var? 17 Eylül TV yayın akışı yayınlandıGalatasaray-Frankfurt maçı hakemi Marco Guida kimdir, nereli? Yönettiği maçlar gündemde! - HaberlerGalatasaray-Frankfurt maçı hakemi Marco Guida kimdir, nereli? Yönettiği maçlar gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...