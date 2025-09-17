Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonunda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği dizi, hem konusu hem de çekim yerleriyle merak konusu oluyor. Peki, Eşref Rüya dizisi nerede, hangi semtlerde çekiliyor?

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE, HANGİ SEMTLERDE ÇEKİLİYOR?

Eşref Rüya dizisinin yapım ekibi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekimlerini sürdürüyor. Dizide özellikle modern ve lüks mekanlar, Boğaziçi kıyıları ve şehrin prestijli semtleri ön plana çıkıyor.

Dizide geçen sahneler genellikle Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy gibi İstanbul’un ikonik semtlerinde çekiliyor. Ayrıca bazı sahnelerde tarihi mekanlar ve Boğaz manzaraları tercih ediliyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya dizisinin oyuncuları arasında Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu, Macit Koper, Levent Özdilek ve Taner Rumeli gibi isimler yer alıyor.