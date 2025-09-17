Eşref Rüya oyuncuları kim? 2. sezon oyuncu kadrosu netleşti
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya yeni sezonuyla dönmeye hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolü paylaştığı dizinin 2. sezon oyuncu kadrosu merak edildi. İşte, Eşref Rüya oyuncuları ve yeni sezonda kadroya katılan isimler...
Eşref Rüya 17 Eylül Çarşamba günü 14. bölümüyle yeni sezona başlayacak. Geçtiğimiz sezon hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not alan dizi, çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.
EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?
Dizinin başrollerinde Eşref Tek rolüyle Çağatay Ulusoy ve Nisan Akyol rolüyle Demet Özdemir yer alıyor. Bunun dışında kadroda yer alan oyuncular ve karakterleri şu şekilde:
Büşra Develi - Çiğdem Serim
Necip Memili - Gürdal Bozok
Tolga Tekin - Müslüm Çermik
Ahmet Rıfat Şungar - Faruk Sezeri
Görkem Sevindik - Kadir Yanık
Ceren Benderlioğlu - Irmak Bozok
Umut Karadağ - Serdar Günsur
Ebrar Karabakan - Afra Akyol
Şener Savaş - Sadık Güleryüz
Aşkın Şenol - Cemil Hacıbegoviç
Ahmet Yıldırım - Sungur Bilava
EŞREF RÜYA 2. SEZON OYUNCU KADROSU
2. sezonda kadroya katılan isimler de yeni bölüm öncesi belli oldu. Levent Özdilek Hıdır Elverdi ve Taner Rumeli Dinçer Burçay karakteri ile diziye dahil oldu.
EŞREF RÜYA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Dizi, Kanal D ekranlarında her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor.