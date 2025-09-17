Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eşref Rüya oyuncuları kim? 2. sezon oyuncu kadrosu netleşti

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya yeni sezonuyla dönmeye hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolü paylaştığı dizinin 2. sezon oyuncu kadrosu merak edildi. İşte, Eşref Rüya oyuncuları ve yeni sezonda kadroya katılan isimler...

Eşref Rüya 17 Eylül Çarşamba günü 14. bölümüyle yeni sezona başlayacak. Geçtiğimiz sezon hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not alan dizi, çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde Eşref Tek rolüyle Çağatay Ulusoy ve Nisan Akyol rolüyle Demet Özdemir yer alıyor. Bunun dışında kadroda yer alan oyuncular ve karakterleri şu şekilde:

Büşra Develi - Çiğdem Serim

Necip Memili - Gürdal Bozok

Tolga Tekin - Müslüm Çermik

Ahmet Rıfat Şungar - Faruk Sezeri

Görkem Sevindik - Kadir Yanık

Ceren Benderlioğlu - Irmak Bozok

Umut Karadağ - Serdar Günsur

Ebrar Karabakan - Afra Akyol

Şener Savaş - Sadık Güleryüz

Aşkın Şenol - Cemil Hacıbegoviç

Ahmet Yıldırım - Sungur Bilava

EŞREF RÜYA 2. SEZON OYUNCU KADROSU

2. sezonda kadroya katılan isimler de yeni bölüm öncesi belli oldu.  Levent Özdilek Hıdır Elverdi ve Taner Rumeli Dinçer Burçay karakteri ile diziye dahil oldu. 

EŞREF RÜYA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Dizi, Kanal D ekranlarında her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor.

