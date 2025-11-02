Bu akşam (2 Kasım) televizyonda neler var? 2 Kasım yayın akışı listesi paylaşıldı
Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merak edilip araştırılıyor. 2 Kasım Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar bu akşam ekrana gelecek.
2 Kasım 2025 Perşembe akşamı televizyon başında keyifli vakit geçirmek isteyenler için birbirinden farklı yapımlar izleyicisiyle buluşacak.
Bu akşam Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8'de yayınlanan diziler, filmler ve programlar merak konusu haline geldi.
BU AKŞAM (2 KASIM) TELEVİZYONDA NELER VAR?
2 Kasım 2025 Pazar günü 20.00'da TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show TV'de Bereketli Topraklar, Star TV'de Çarpıntı, TV8'de MasterChef Türkiye ve NOW'da Sahtekarlar dizisi ekrana gelecek.
2 KASIM TRT1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:35 Taşacak Bu Deniz
04:20 Yurda Dönüş
05:05 Hayallerinin Peşinde
05:45 Kapanış
2 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
14:45 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Uzak Şehir
02:00 Poyraz Karayel
04:45 Üç Kız Kardeş
2 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
15:45 Kuruluş Orhan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aynadaki Yabancı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı
2 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:30 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bereketli Topraklar
22:30 Bereketli Topraklar
01:15 Bereketli Topraklar
03:45 Veliaht
2 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çarpıntı
00:15 Kral Kaybederse
03:00 Yüksek Sosyete
04:00 Türk Müziği
05:00 Hanım Köylü
2 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
16:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
2 KASIM NOW YAYIN AKIŞI
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Sahtekarlar
23:45 Efsane Futbol
01:30 Kıskanmak
04:40 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül