Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bu akşam (2 Kasım) televizyonda neler var? 2 Kasım yayın akışı listesi paylaşıldı

Bu akşam (2 Kasım) televizyonda neler var? 2 Kasım yayın akışı listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam (2 Kasım) televizyonda neler var? 2 Kasım yayın akışı listesi paylaşıldı
Televizyon, Yayın Akışı, Kanal D, ATV, Show TV, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merak edilip araştırılıyor. 2 Kasım Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar bu akşam ekrana gelecek.

2 Kasım 2025 Perşembe akşamı televizyon başında keyifli vakit geçirmek isteyenler için birbirinden farklı yapımlar izleyicisiyle buluşacak.

Bu akşam Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8'de yayınlanan diziler, filmler ve programlar merak konusu haline geldi.

Bu akşam (2 Kasım) televizyonda neler var? 2 Kasım yayın akışı listesi paylaşıldı - 1. Resim

BU AKŞAM (2 KASIM) TELEVİZYONDA NELER VAR?

2 Kasım 2025 Pazar günü 20.00'da TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de  Güller ve Günahlar,  ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show TV'de Bereketli Topraklar, Star TV'de Çarpıntı, TV8'de MasterChef Türkiye ve NOW'da Sahtekarlar dizisi ekrana gelecek.

Bu akşam (2 Kasım) televizyonda neler var? 2 Kasım yayın akışı listesi paylaşıldı - 2. Resim

2 KASIM TRT1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:35 Taşacak Bu Deniz
04:20 Yurda Dönüş
05:05 Hayallerinin Peşinde
05:45 Kapanış

Bu akşam (2 Kasım) televizyonda neler var? 2 Kasım yayın akışı listesi paylaşıldı - 3. Resim

2 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

14:45 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Uzak Şehir
02:00 Poyraz Karayel
04:45 Üç Kız Kardeş

Bu akşam (2 Kasım) televizyonda neler var? 2 Kasım yayın akışı listesi paylaşıldı - 4. Resim

2 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

15:45 Kuruluş Orhan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aynadaki Yabancı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı

Bu akşam (2 Kasım) televizyonda neler var? 2 Kasım yayın akışı listesi paylaşıldı - 5. Resim

2 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:30 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bereketli Topraklar
22:30 Bereketli Topraklar
01:15 Bereketli Topraklar
03:45 Veliaht

Bu akşam (2 Kasım) televizyonda neler var? 2 Kasım yayın akışı listesi paylaşıldı - 6. Resim

2 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çarpıntı
00:15 Kral Kaybederse
03:00 Yüksek Sosyete
04:00 Türk Müziği
05:00 Hanım Köylü

Bu akşam (2 Kasım) televizyonda neler var? 2 Kasım yayın akışı listesi paylaşıldı - 7. Resim

2 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

16:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi

Bu akşam (2 Kasım) televizyonda neler var? 2 Kasım yayın akışı listesi paylaşıldı - 8. Resim

2 KASIM NOW YAYIN AKIŞI

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Sahtekarlar
23:45 Efsane Futbol
01:30 Kıskanmak
04:40 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gazzelilere en yüksek nişan verilecek! Kolombiya lideri Petro'dan yardım sözüBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları bekleniyor - HaberlerKYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları bekleniyorBoluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerBoluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, ilk 11'ler belli oldu mu?İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? 45. bölüm yayın tarihi dikkat çekiyor - Haberlerİnci Taneleri yeni sezon ne zaman? 45. bölüm yayın tarihi dikkat çekiyorİstanbulspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar... - Haberlerİstanbulspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar...Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Popüler dizi izleyicileri ekrana kilitledi - HaberlerGüller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Popüler dizi izleyicileri ekrana kilitlediKonyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? - HaberlerKonyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...