Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 2. sezonu gündeme damga vurdu
Eşref Rüya 2. sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi gibi isimlerin paylaştığı dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilenler arasındadır. 17 Eylül Kanal D yayın akışının paylaşılmasıyla detaylar netleşti.
Çağatay Ulusoy'un oynadığı Eşref Tek'in ikinci sezon fragmanındaki sözleri dikkat çekti. Özellikle “Siz hepiniz Eşref tek” yazılı mezar taşının ardından gelen "Alem buysa racon tek" çıkışı izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'nın senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazarken, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar oturuyor.
Geçtiğimiz sezon her Çarşamba 20:00'da Kanal D ekranlarına gelen Eşref Rüya, yaz sezonu nedeniyle kısa bir ara vermişti. Eylül ayının sonlarına doğru bu aranın bittiği görüldü.
EŞREF RÜYA BU AKŞAM BAŞLIYOR MU?
Eşref Rüya bu akşam başlıyor. İzleyiciler 20:00'den itibaren dizinin yeni bölümünü izleme fırsatı yakalayacak.
Eşref Rüya dizisinin ikinci sezonun başlama tarihi 17 Eylül 2025, Çarşamba akşamı saat 20.00 olarak belirlendi. Bu dizinin yeni sezon bölümleri ise Kanal D üzerinden ekrana gelecektir.
17 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:30 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Eşref Rüya (Yeni Sezon)
00:15 - Arka Sokaklar
02:45 - Poyraz Karayel
04:45 - Kuzey Güney