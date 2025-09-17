Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 2. sezonu gündeme damga vurdu

Çağatay Ulusoy'un oynadığı Eşref Tek'in ikinci sezon fragmanındaki sözleri dikkat çekti. Özellikle “Siz hepiniz Eşref tek” yazılı mezar taşının ardından gelen "Alem buysa racon tek" çıkışı izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'nın senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazarken, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar oturuyor.

Geçtiğimiz sezon her Çarşamba 20:00'da Kanal D ekranlarına gelen Eşref Rüya, yaz sezonu nedeniyle kısa bir ara vermişti. Eylül ayının sonlarına doğru bu aranın bittiği görüldü.

EŞREF RÜYA BU AKŞAM BAŞLIYOR MU?

Eşref Rüya bu akşam başlıyor. İzleyiciler 20:00'den itibaren dizinin yeni bölümünü izleme fırsatı yakalayacak.

Eşref Rüya dizisinin ikinci sezonun başlama tarihi 17 Eylül 2025, Çarşamba akşamı saat 20.00 olarak belirlendi. Bu dizinin yeni sezon bölümleri ise Kanal D üzerinden ekrana gelecektir.

BU AKŞAM EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?

17 Eylül Çarşamba günü Kanal D yayın akışına bakıldığında bu akşam Eşref Rüya'nın yeni bölümü yayınlanacaktır.

17 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ



07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:30 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Eşref Rüya (Yeni Sezon)

00:15 - Arka Sokaklar

02:45 - Poyraz Karayel

04:45 - Kuzey Güney