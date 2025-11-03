İstihdamın yeni adresi! Savunma sektöründe çalışan sayısı 100 bini geçti

YEŞİM ERASLAN ANKARA - İspanya hükûmeti tarafından Türkiye’nin ilk millî jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in satın alımına onay verilmesinin yanı sıra özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Avrupa’nın güvenliği için AB ülkeleri bir bir Ankara’nın kapısını çalıyor. AR-GE çalışmalarına desteğini devam ettiren Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen proje sayısı ise 1.100’ü geçerken 2024 yılı itibarıyla toplam proje hacmi 100 milyar doları aştı. Sektör cirosu 20 milyar doların üzerine çıkarak son 22 yılda 19 kat artış gösterdi. Aynı dönemde ihracat rakamları da 29 kat arttı. Küresel ölçekte rekabet edebilir seviyeye ulaşan Türk savunma sanayii, 2023 yılı itibarıyla sektör ihracatı 7,1 milyar dolara yükseldi. Baykar, ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan, STM ve HAVELSAN gibi şirketlerin geliştirdiği sistemler, bugün 180’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

YERLİLİKTE HEDEF YÜZDE 83