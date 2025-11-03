İstihdamın yeni adresi! Savunma sektöründe çalışan sayısı 100 bini geçti
Savunma sanayisinde önemli atılımlar gerçekleştiren Türkiye, bir taraftan yeni Altay tankını seri üretim bandına çıkarırken, diğer taraftan da TAYFUN Block-4 balistik füzesini önümüzdeki yıl seri üretime geçirmeyi hedefliyor.
YEŞİM ERASLAN ANKARA - İspanya hükûmeti tarafından Türkiye’nin ilk millî jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in satın alımına onay verilmesinin yanı sıra özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Avrupa’nın güvenliği için AB ülkeleri bir bir Ankara’nın kapısını çalıyor. AR-GE çalışmalarına desteğini devam ettiren Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen proje sayısı ise 1.100’ü geçerken 2024 yılı itibarıyla toplam proje hacmi 100 milyar doları aştı. Sektör cirosu 20 milyar doların üzerine çıkarak son 22 yılda 19 kat artış gösterdi. Aynı dönemde ihracat rakamları da 29 kat arttı. Küresel ölçekte rekabet edebilir seviyeye ulaşan Türk savunma sanayii, 2023 yılı itibarıyla sektör ihracatı 7,1 milyar dolara yükseldi. Baykar, ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan, STM ve HAVELSAN gibi şirketlerin geliştirdiği sistemler, bugün 180’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.
YERLİLİKTE HEDEF YÜZDE 83
Uygulanan yaptırımlarla yönünü millî üretimlere çeviren Türkiye’de savunma alanında yerlilik oranı 2002’de yüzde 20 iken 2024 itibarıyla yüzde 81,3’e yükseldi. Bu yılın sonunda oranın yüzde 82’yi, önümüzdeki yıl da yüzde 83’ü yakalaması öngörülüyor. Türkiye’nin savunma alanında ArGe’ye ayırdığı kaynak miktarı da 3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Savunma sanayii ekosistemini dışa bağımlılığı en aza indirecek şekilde güçlendirmeyi hedeflerken, istihdam sektördeki büyümenin en dikkat çekici göstergesi olarak öne çıktı. Üniversite-sanayi iş birlikleri, teknopark merkezleri ve mühendislik ekosistemi sayesinde nitelikli insan gücü her geçen yıl artıyor. Savunma sektöründe toplam istihdam 2024 yılında 99 bin kişiye yükselirken, bu yıl 108,9 bin, önümüzdeki yıl da bu rakamın birinci ordu personeli olan 120 bini yakalaması planlanıyor.