Hyundai hidrojen yakıt hücresi için yeni tesis kuruyor
Güncelleme:
Güney Koreli üretici Hyundai, 675 milyon dolarlık yatırımla hidrojen yakıt hücresi üretecek.
ALİ ÇELİK - 2027 yılında tamamlanması planlanan tesiste, yıllık 30 bin adet yakıt hücresi ünitesi imal edilecek. Bu adım, ülkeyi enerji dönüşümünde küresel bir lider hâline getirme hedefinin önemli bir parçası olarak işaret edilirken; söz konusu tesis Hyundai Motor Grup’un “Hydrogen for Humanity (İnsanlık İçin Hidrojen)” anlamına gelen HTWO markası altında faaliyet gösterecek.
Yaklaşık 30 yıllık yakıt hücresi geliştirme tecrübesine sahip olan Hyundai, %90 yerelleştirme sağlamış vaziyette…
Editör: Cüneyt Akçatepe