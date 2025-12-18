Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri, balistik füzeler, hipersonik araçlar ve İHA'lar gibi modern hava tehditlerine karşı orduların adaptasyonunu yansıtıyor. Ülkeler, ulusal hava sahası ve stratejik varlıkları korumak için radar, füze ve komuta ağlarını birleştiren katmanlı sistemlere yatırım yapıyor. Artan jeopolitik gerilimler ve füze çoğalması nedeniyle bu sistemler hayati önem taşıyor. Türkiye’nin de sahip S-400’in aralarında yer aldığı dünyanın en ölümcül hava savunma sitemleri açıklandı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ NELERDİR? Hava savunma sistemleri, uçaklar, İHA'lar, seyir ve balistik füzeler dahil düşmanca hava tehditlerini tespit, izleme, önleme ve imha etme amaçlı gelişmiş askeri teknolojilere deniliyor. Modern sistemler (IADS), uzun menzilli gözetleme, atış kontrol radarları, önleme füzeleri ve muharebe yönetimi sistemlerini birleştiriyor.

Küresel savunma pazarının, hipersonik tehditler ve drone savaşları gibi faktörlerle yönlendirilerek 2024'teki 46.55 milyar dolarından 2035'e kadar 81.92 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

1. S-500 PROMETHEUS – RUSYA

S-500 Prometheus, Rusya'nın en gelişmiş stratejik hava ve füze savunma sistemini oluşturuyor.

Menzil: 600 km'ye kadar (balistik hedefler), 500 km (hava hedefleri)

İrtifa: Alçak Dünya yörüngesi dahil 180–200 km

Hız: Önleyici füze Mach 20'ye ulaşıyor

Kullanım Alanları: Balistik füzeleri, hipersonik silahları, İHA'ları ve uyduları önlüyor.

Önemi: Yeni nesil ve uzay tabanlı tehditler için tasarlandı.

1. S-500 PROMETHEUS – RUSYA

S-500 Prometheus, Rusya'nın en gelişmiş stratejik hava ve füze savunma sistemini oluşturuyor.

Menzil: 600 km'ye kadar (balistik hedefler), 500 km (hava hedefleri)

İrtifa: Alçak Dünya yörüngesi dahil 180–200 km

Hız: Önleyici füze Mach 20'ye ulaşıyor

Kullanım Alanları: Balistik füzeleri, hipersonik silahları, İHA'ları ve uyduları önlüyor.

Önemi: Yeni nesil ve uzay tabanlı tehditler için tasarlandı.

2. S-400 TRIUMPH – RUSYA S-400 Triumph, en yaygın konuşlandırılan uzun menzilli hava savunma sistemleri arasında yer alıyor.

Menzil: 400 km

İrtifa: 30–56 km

Hedefler: Aynı anda 36 hedef

Kullanım Alanları: Uçaklar, seyir füzeleri, balistik füzeler, İHA'lar

Konuşlandırıldığı Yerler: Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye ve diğerleri

3. THAAD (TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE) – ABD

THAAD, yüksek irtifada balistik füze savunma sistemidir.

Menzil: ~200 km

İrtifa: 150 km'ye kadar

Teknoloji: Vur-öldür (hit-to-kill) kinetik önleyiciler

Hız: Mach 8'in üzerinde

Rol: Atmosfer dışı füze önleme

Konuşlandırıldığı Yerler: Güney Kore, BAE



4. DAVID’S SLING (DAVUT'UN SAPANI) – İSRAİL/ABD David’s Sling, Iron Dome ve Arrow sistemleri arasındaki boşluğu dolduruyor.

Menzil: 300 km'ye kadar

Önleyici Füze: Çift arayıcılı Stunner füzesi

Hız: Mach 7'nin üzerinde

Kullanım Alanları: Taktik balistik füzeler, seyir füzeleri, dronlar, uçaklar



5. PATRIOT PAC-3 – ABD Patriot PAC-3, savaşta kanıtlanmış bir füze savunma sistemidir.

Menzil: 160–170 km

İrtifa: 24 km'ye kadar

Teknoloji: Vur-öldür (hit-to-kill)

Konuşlandırıldığı Yerler: 17'den fazla ülke

Rol: THAAD ve diğer sistemlerle entegre



6. S-300VM / ANTEY-2500 – RUSYA Mobil uzun menzilli hava ve füze savunma sistemidir.

Menzil: 250 km

İrtifa: 30 km'ye kadar

Hız: Mach 7'nin üzerinde

Kullanım Alanları: Uçaklar, seyir füzeleri, orta menzilli balistik füzeler

Kullanıcılar: Mısır, Venezuela



7. ASTER 30 SAMP/T – FRANSA/İTALYA Avrupa'nın gelişmiş hava savunma çözümüdür.

Menzil: 120–150 km

İrtifa: 25 km'ye kadar

Füze: Aktif radar güdümlü Aster 30

Kullanım Alanları: Kısa menzilli balistik füzeler, seyir füzeleri

Konuşlandırıldığı Yerler: Fransa, İtalya, Singapur



8. HQ-9 – ÇİN Çin'in uzun menzilli karadan havaya füze sistemidir.

Menzil: 200 km

İrtifa: ~27 km

Teknoloji: Faz dizinli radar

Kullanım Alanları: Uçaklar, seyir füzeleri, balistik füzeler

Varyantlar: HQ-9B, HQ-9C



9. BARAK-8 – HİNDİSTAN/İSRAİL Kara ve deniz kullanımı için ortak Hindistan-İsrail hava savunma sistemidir.

Menzil: 70–100 km

İrtifa: 20 km'ye kadar

Füze: Aktif radar arayıcı

Kullanım Alanları: Uçaklar, İHA'lar, seyir füzeleri, gemisavar füzeler

Kullanıcılar: Hindistan Donanması, Hindistan Hava Kuvvetleri, IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri)

10. IRON DOME (DEMİR KUBBE) – İSRAİL Dünyanın en etkili kısa menzilli roket savunma sistemidir.

Menzil: 70 km'ye kadar

İrtifa: ~10 km

Önleyici Füze: Tamir füzesi

Başarı Oranı: %90'ın üzerinde

Kullanım Alanları: Roketler, top mermileri, havan topları

Haberle İlgili Daha Fazlası