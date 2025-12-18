Dünyanın en ölümcül 10 hava savunma sistemi açıklandı! S-400 kaçıncı sırada?
Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri, balistik füzeler, hipersonik araçlar ve İHA'lar gibi modern hava tehditlerine karşı orduların adaptasyonunu yansıtıyor. Ülkeler, ulusal hava sahası ve stratejik varlıkları korumak için radar, füze ve komuta ağlarını birleştiren katmanlı sistemlere yatırım yapıyor. Artan jeopolitik gerilimler ve füze çoğalması nedeniyle bu sistemler hayati önem taşıyor. Türkiye’nin de sahip S-400’in aralarında yer aldığı dünyanın en ölümcül hava savunma sitemleri açıklandı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ NELERDİR?
Hava savunma sistemleri, uçaklar, İHA'lar, seyir ve balistik füzeler dahil düşmanca hava tehditlerini tespit, izleme, önleme ve imha etme amaçlı gelişmiş askeri teknolojilere deniliyor. Modern sistemler (IADS), uzun menzilli gözetleme, atış kontrol radarları, önleme füzeleri ve muharebe yönetimi sistemlerini birleştiriyor.
Küresel savunma pazarının, hipersonik tehditler ve drone savaşları gibi faktörlerle yönlendirilerek 2024'teki 46.55 milyar dolarından 2035'e kadar 81.92 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
1. S-500 PROMETHEUS – RUSYA
S-500 Prometheus, Rusya'nın en gelişmiş stratejik hava ve füze savunma sistemini oluşturuyor.
Menzil: 600 km'ye kadar (balistik hedefler), 500 km (hava hedefleri)
İrtifa: Alçak Dünya yörüngesi dahil 180–200 km
Hız: Önleyici füze Mach 20'ye ulaşıyor
Kullanım Alanları: Balistik füzeleri, hipersonik silahları, İHA'ları ve uyduları önlüyor.
Önemi: Yeni nesil ve uzay tabanlı tehditler için tasarlandı.
2. S-400 TRIUMPH – RUSYA
S-400 Triumph, en yaygın konuşlandırılan uzun menzilli hava savunma sistemleri arasında yer alıyor.
Menzil: 400 km
İrtifa: 30–56 km
Hedefler: Aynı anda 36 hedef
Kullanım Alanları: Uçaklar, seyir füzeleri, balistik füzeler, İHA'lar
Konuşlandırıldığı Yerler: Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye ve diğerleri
3. THAAD (TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE) – ABD
THAAD, yüksek irtifada balistik füze savunma sistemidir.
Menzil: ~200 km
İrtifa: 150 km'ye kadar
Teknoloji: Vur-öldür (hit-to-kill) kinetik önleyiciler
Hız: Mach 8'in üzerinde
Rol: Atmosfer dışı füze önleme
Konuşlandırıldığı Yerler: Güney Kore, BAE
4. DAVID’S SLING (DAVUT'UN SAPANI) – İSRAİL/ABD
David’s Sling, Iron Dome ve Arrow sistemleri arasındaki boşluğu dolduruyor.
Menzil: 300 km'ye kadar
Önleyici Füze: Çift arayıcılı Stunner füzesi
Hız: Mach 7'nin üzerinde
Kullanım Alanları: Taktik balistik füzeler, seyir füzeleri, dronlar, uçaklar
5. PATRIOT PAC-3 – ABD
Patriot PAC-3, savaşta kanıtlanmış bir füze savunma sistemidir.
Menzil: 160–170 km
İrtifa: 24 km'ye kadar
Teknoloji: Vur-öldür (hit-to-kill)
Konuşlandırıldığı Yerler: 17'den fazla ülke
Rol: THAAD ve diğer sistemlerle entegre
6. S-300VM / ANTEY-2500 – RUSYA
Mobil uzun menzilli hava ve füze savunma sistemidir.
Menzil: 250 km
İrtifa: 30 km'ye kadar
Hız: Mach 7'nin üzerinde
Kullanım Alanları: Uçaklar, seyir füzeleri, orta menzilli balistik füzeler
Kullanıcılar: Mısır, Venezuela
7. ASTER 30 SAMP/T – FRANSA/İTALYA
Avrupa'nın gelişmiş hava savunma çözümüdür.
Menzil: 120–150 km
İrtifa: 25 km'ye kadar
Füze: Aktif radar güdümlü Aster 30
Kullanım Alanları: Kısa menzilli balistik füzeler, seyir füzeleri
Konuşlandırıldığı Yerler: Fransa, İtalya, Singapur
8. HQ-9 – ÇİN
Çin'in uzun menzilli karadan havaya füze sistemidir.
Menzil: 200 km
İrtifa: ~27 km
Teknoloji: Faz dizinli radar
Kullanım Alanları: Uçaklar, seyir füzeleri, balistik füzeler
Varyantlar: HQ-9B, HQ-9C
9. BARAK-8 – HİNDİSTAN/İSRAİL
Kara ve deniz kullanımı için ortak Hindistan-İsrail hava savunma sistemidir.
Menzil: 70–100 km
İrtifa: 20 km'ye kadar
Füze: Aktif radar arayıcı
Kullanım Alanları: Uçaklar, İHA'lar, seyir füzeleri, gemisavar füzeler
Kullanıcılar: Hindistan Donanması, Hindistan Hava Kuvvetleri, IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri)
10. IRON DOME (DEMİR KUBBE) – İSRAİL
Dünyanın en etkili kısa menzilli roket savunma sistemidir.
Menzil: 70 km'ye kadar
İrtifa: ~10 km
Önleyici Füze: Tamir füzesi
Başarı Oranı: %90'ın üzerinde
Kullanım Alanları: Roketler, top mermileri, havan topları