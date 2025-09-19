Performansı ve yenilenen tasarımıyla göz dolduruyor! Hyundai i30 Türkiye'de yeniden satışta

Hyundai Motor Türkiye, C segmentinin en beğenilen modellerinden biri olan i30, modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve yüksek güvenlik donanımlarıyla dikkati çekiyor.

PERFORMANS VE ÇEVRE DUYARLILIĞI BİR ARADA

i30'un 1,5 litrelik 48 voltluk mild hibrit benzinli turbo motoru, 140 beygir gücü ve 253 Nm tork üretiyor. Araç, yakıt tasarrufu sağlayan motor yapısıyla performans ve çevre duyarlılığını bir arada sunuyor.

Hyundai i30, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla donatıldı. Bu sistem, vites geçişlerinin daha akıcı gerçekleşmesini sağlarken, mild hibrit yapısıyla şehir içi kullanımda emisyonun azalmasına ve yakıt verimliliğinin artmasına katkı sağlıyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ STANDART OLARAK SUNULUYOR

Hyundai i30, panoramik cam tavan, 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 10,25 inç dokunmatik bilgi-eğlence sistemi gibi donanımlarla kullanıcıya gelişmiş teknolojik özellikler sunuyor.

Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu sayesinde akıllı telefonlar sisteme entegre olurken, USB Type-C girişleri ve kablosuz şarj ünitesi de günlük kullanım kolaylığını artırıyor.

Sahip olduğu teknolojik donanımlar, i30'u modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren bir otomobil haline getiriyor. Hyundai'nin gelişmiş güvenlik teknolojilerini bir araya getiren Smart Sense donanımları da i30'da standart olarak sunuluyor.

Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), Şerit Takip (LFA) ve Şeritte Kalma Asistanları (LKA), Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) ve Arka Yolcu veya Eşya Uyarısı (ROA) gibi özellikler, sürücüyü her yol koşulunda destekliyor. Böylece i30, yolculuklarda sadece konfor ve performans değil, aynı zamanda güvenlik açısından da tam bir koruma sağlıyor.

Türkiye'de Prime ve Comfort olmak üzere iki farklı donanım paketiyle satışa sunulan hatchback gövde tipindeki Hyundai i30, modern tasarımı, çevik sürüş dinamikleri, güçlü motor seçeneği ve ileri teknolojileriyle C segmentinde yeniden güçlü bir oyuncu olarak yollara çıkmaya hazır.