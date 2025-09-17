BYD'den TEKNOFEST çıkarması! İleri teknolojiye sahip 3 otomobil görücüye çıktı

BYD'nin en çok satan elektrikli hatchback modeli olan BYD DOLPHIN ile lüks segmentte konumlanan YANGWANG U8 ve U9, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu. BYD'nin geliştirdiği Blade Batarya, e4 Platform, CTB ve CTC teknolojileri ile DiSus Akıllı Gövde Kontrol Sistemi de özel stant alanında tanıtıldı.

TEKNOFEST katılımcıları, Track Edition versiyonuyla dünyanın en hızlı elektrikli süper spor otomobili unvanına sahip YANGWANG U9'u ve karada olduğu kadar suda da hareket edebilen, 360 derece Tank Dönüşü özelliğiyle öne çıkan YANGWANG U8'i yakından inceleme imkanı buldu.

BYD, TEKNOLOJİ GÜCÜYLE MOBİLİTENİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Batarya üretimiyle 1995'te faaliyetlerine başlayan BYD, bugün elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve akıllı teknolojiler alanında küresel ölçekte çözümler sunuyor. 2022'de fosil yakıtlı araç üretimini sonlandıran ilk otomotiv üreticisi olan BYD, yeni enerjili araçlarda dünya lideri konumunda bulunuyor. Batarya, motor ve elektronik kontrol ünitelerindeki uzmanlığıyla öne çıkan şirket, Blade Batarya, DM-i Süper Hibrit Teknolojisi, e4 Platform, CTB ve CTC çözümleri, DiSus Akıllı Gövde Kontrol Sistemi ve DMO Süper Hibrit Sistemi gibi yeniliklerle sektörde öncülük yapıyor. Yalnızca otomobil üretmekle sınırlı kalmayan BYD, mobiliteyi yeniden tanımlayan bir teknoloji markası olarak konumlanıyor. YANGWANG U8 ve U9 modelleri, markanın bu vizyonunun güçlü temsilcileri arasında gösteriliyor.

BYD'nin okyanus serisinin dikkat çeken modeli DOLPHIN, deniz yaşamından ilham alan tasarımı, geniş iç hacmi ve yüksek teknoloji donanımlarıyla öne çıkıyor. Geçen yıl AutoBest Ödülü'nü kazanan model, 60,4 kilovatsaat kapasiteli Blade Batarya ile 427 kilometre menzil sunuyor. 204 PS güç üreten motoruyla 0'dan 100 kilometre saat hıza 7 saniyede ulaşan DOLPHIN, 110 kW hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 30'dan yüzde 80'e yalnızca 26 dakikada doldurabiliyor.

BYD'nin lüks markası YANGWANG'ın ilk seri üretim modeli U8, off-road kabiliyeti ve ileri teknolojileriyle dikkati çekiyor. Tank Dönüşü özelliğiyle 360 derece kendi etrafında dönebilen araç, yüzme kabiliyetiyle su üzerinde de ilerleyebiliyor. 1196 PS güç üreten U8, 0'dan 100 kilometre saat hıza 3,6 saniyede çıkıyor ve 1000 kilometreye kadar menzil sunuyor.

BYD'nin elektrikli süper spor otomobili U9, 1305 PS güç ve 1680 Nm tork üreten dört bağımsız motoruyla 0'dan 100 kilometre saat hıza 2,3 saniyede ulaşıyor. 80 kWh Blade Batarya ile 450 kilometre menzil sağlayan model, ultra hızlı şarj desteğiyle 10 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Dinamik tasarımı, 360 derece dönüş ve zıplama kabiliyetiyle U9, markanın mühendislik vizyonunu en güçlü şekilde temsil ediyor.

YANGWANG U8 ve U9 modelleri, BYD'nin AR-GE gücünü, mühendislik vizyonunu ve teknoloji liderliğini doğrudan yansıtırken, şu an için Avrupa homologasyonu bulunmadığı için Türkiye pazarında kısa vadede satışa sunulmaları planlanmıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, markanın inovasyona olan güçlü bağlılığını her fırsatta yansıtmaya büyük önem verdiklerini belirtti.

Ergun, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST'in ülkenin özellikle havacılık ve savunma sanayi alanında ulaştığı noktayı gösteren son derece değerli bir organizasyon olduğunun altını çizerek, ayrıca, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini destekleyerek, ülkenin geleceğine de katkı sunduğunu aktardı.

"BYD, BİRÇOK DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ TEKNOLOJİYİ OTOMOTİV DÜNYASINA KAZANDIRIYOR"

Teknoloji ve inovasyona değer veren BYD'nin, kendini sürekli gelişime adamış küresel bir teknoloji markası olduğuna dikkati çeken Ergun, "120 bini aşkın AR-GE mühendisiyle her gün ortalama 40 patent başvurusu gerçekleştiren şirket, bataryadan elektrikli motorlara, süspansiyon sistemlerinden akıllı sürüş teknolojilerine kadar birçok devrim niteliğindeki teknolojiyi otomotiv dünyasına kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Ergun, Türk tüketicisinin, yeni teknolojilere olan ilgisi ve hızlı adaptasyon yeteneğiyle öne çıktığını kaydederek, kendilerinin de BYD Türkiye olarak, 7 farklı modelden oluşan geniş ürün yelpazesiyle en son teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturduklarını anlattı.

Teknoloji ve otomobil severlere BYD'nin inovasyon gücünü yakından tanıtmak için TEKNOFEST'te bulunduklarını ifade eden Ergun, şunları kaydetti: