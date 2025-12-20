Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın canlı konuşmalarının yayımlandığı resmi internet sitesinde, Perşembe gecesi kısa süreliğine bir YouTube içerik üreticisinin kişisel finans yayını yer aldı. Sitede dakikalarca erişilebilir kalan yayın, daha sonra kaldırılırken olayın nasıl gerçekleştiği belirsizliğini koruyor.

CANLI YAYIN DAKİKALARCA YAYINDA KALDI

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, yatırım ve finans odaklı bir YouTube canlı yayını, Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde en az sekiz dakika boyunca görüntülendi.

Yayın, Perşembe günü gece yarısına yakın saatlerde sitenin canlı yayın bölümünde ortaya çıktı ve bir süre sonra kayboldu. Bazı kaynaklar yayının yaklaşık bir saat boyunca erişilebilir olduğunu aktardı.

HACK Mİ, TEKNİK HATA MI?

Söz konusu yayının nasıl siteye yansıdığı netlik kazanmadı. Olayın bir siber saldırı sonucu mu yoksa teknik bir hatadan mı kaynaklandığı bilinmiyor. Beyaz Saray, durumdan haberdar olunduğunu ve izinsiz yayının siteye nasıl girdiğinin araştırıldığını duyurdu.

YAYINDAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Videoda, RealMatt Money kullanıcı adıyla yayın yapan Matt Farley’nin finansal soruları cevapladığı görüldü.

Farley, iki saati aşan canlı yayında bireysel yatırımcılara yönelik içerik üretiyordu. YouTube hesabında kendisini bireysel yatırımcılar için rehber ve enerji sektöründe çalışan bir mühendis olarak biliniyor.

“ORAYA NASIL GİRDİĞİMİ BİLMİYORUM”

Teksas’ta petrol mühendisi olarak çalışan 34 yaşındaki Matt Farley, yaşananlardan sonra durumdan mesajlar aracılığıyla haberdar olduğunu söyledi.

Yayının Beyaz Saray sitesinde görünmesini şaşkınlıkla karşıladığını dile getiren Farley, “Kesinlikle benim ama oraya nasıl girdiğimi bilmiyorum” sözleriyle yaşananları özetledi.

DİJİTAL GÜVENLİK ENDİŞELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Geçmiş yıllarda Beyaz Saray’ın gizli olmayan ağlarının hedef alınması ve seçim süreçlerinde yaşanan siber saldırılar, son yaşanan gizemli yayınla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı.

