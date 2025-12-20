Oyuncu Feyyaz Yiğit baba oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık, müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kendine has mizah anlayışı ve oyunculuk yeteneğiyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyyaz Yiğit; Youtube içerikleri, Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi filmler ile Gibi dizisiyle geniş kitlelere ulaştı.

Şimdi ise Haluk Bilginer ile birlikte rol aldığı Yan Yana filmiyle adından söz ettiriyor.

CANDAŞ TOLGA IŞIK DUYURDU

Yiğit son olarak müjdeli bir haberle gündeme geldi. Candaş Tolga Işık, Instagram paylaşımında “Feyyaz Yiğit baba oldu” diyerek güzel gelişmeyi duyurdu.

Feyyaz Yiğit baba oldu! Güzel haberi Candaş Tolga Işık duyurdu

“ELİMDEN GELSE EVDEN ÇIKMAM”

2018 yılında reklamcı Sedef İnanç ile evlenen oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla sosyal medyada gündem olmuştu.

Feyyaz Yiğit ve Sedef İnanç

Yiğit, açıklamasında, “Elimden gelse evden çıkmam. Evde olduğum her an evden çıkmamaya çalışıyorum, dışarıda olduğum her an da eve gitmeye çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası