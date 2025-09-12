BYD şov yaptı! Yüzen ve zıplayan otomobil Türkiye’de

ALİ ÇELİK / İSTANBUL - BYD Türkiye, yüzen, kendi etrafında dönen ve zıplayabilen araçlarını Türkiye’ye getirdi. Avrupa’da ilk defa BYD Türkiye tarafından Kemurburgaz’da düzenlenen özel etkinlikte katılımcılar, araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

YANGWANG’ın süperspor modeli U9, yalnızca 2,36 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabilmesiyle dikkatleri üzerine toplarken, özel olarak geliştirilen Track Edition versiyonu ise 472,41 km/s hıza ulaşarak dünyanın en hızlı elektrikli süper otomobili ünvanını kazandı. Aynı zamanda zıplama, kendi etrafında 360 derece dönebilme (Tank Dönüşü) ve dans etme gibi sıra dışı yetenekleriyle sahneye çıkan U9, izleyenlere nefes kesen bir şov sundu.

İlgili Haber Saatte 472 kilometre rekoru! İşte dünyanın en hızlı elektrikli aracı

KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI

Etkinlikte YANGWANG U8’in off-road versiyonu da benzersiz özelliklerini gözler önüne serdi. Karadan hareket ederek bölgedeki göle giren ve bir süre su üzerinde ilerledikten sonra platforma geri dönen YANGWANG U8, 360 derece Tank Dönüşü yeteneği ve entegre drone teknolojisiyle katılımcılardan tam not aldı.

BYD’nin DNA’sında teknoloji ve inovasyonun çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun “BYD, inovasyon ve ileri teknolojiye olan yatırımları sayesinde, 2023’ten bu yana dünyanın 1 numaralı elektrikli araç üreticisi konumunda yer alıyor. BYD Türkiye olarak, ağustos sonu itibarıyla 31 bin 800 adetlik satış performansımızla, binek araç pazarının en hızlı büyüyen markası ve Yeni Enerjili Araç Pazarı’nın lideriyiz” dedi.