BYD’den ultra lüks markalara göz dağı:1.180 HP’lik U8L sahnede

Çin'de 2.790 dolarlık rezervasyon bedeliyle ön satışa sunulan U8L, sunduğu özelliklerinin yanı sıra 181.000 dolar (4.4 milyon TL) “Çin” fiyatıyla dikkat çekiyor. Rolls-Royce Cullinan, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Mercedes-Maybach GLS 600 ve Range Rover SV (eski adıyla Autobiography) gibi modellere direk rakip olarak atfedilen model, BYD’nin ultra lüks modeller ürettiği markası Yangwang çatısı altında karşımıza çıkarken, sunduğu lüks, konfor, teknoloji ve performans değerleriyle kafa tuttuğu modelleri zorlayacak gibi görünüyor…

DEVASA BOYUTLAR LÜKS DETAYLAR

U8L, markanın daha önce tanıttığı U8 modelinin daha da uzatılmış versiyonu olarak konumlanıyor. 5.540 mm uzunluğa, 2.049 mm genişliğe ve 3.250 mm aks mesafesine sahip olan araç, özellikle Amerikan SUV'larına boyut olarak doğrudan meydan okuyor. Geniş ön ızgara, entegre far tasarımı ve 24 ayar altın kaplamalı amblem gibi detaylar, modelin lüks iddiasını destekliyor. 23 inç jantlar ve çift açılır bagaj kapağı gibi unsurlar ise aracın dış tasarımında göze ilk çarpan ayrıntılar.

İÇERİSİ TAM BİR TEKNOLOJİ VE KONFOR GÖSTERİSİ

Üç sıralı ve 2+2+2 oturma düzenine sahip olan U8L, iç mekânda üç büyük ekranla donatılmış. 23,6 inçlik sürücü göstergesi, 12,8 inçlik orta ekran ve ön yolcuya özel 23,6 inçlik bir multimedya paneli yer alıyor. Isıtmalı, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltuklar; ısıtmalı kolçaklar; otomatik kararabilen camlar ve tavana entegre eğlence ekranı gibi unsurlar, aracı lüks SUV dünyasında üst sıralara taşıyor.

Güvenlik ve sürüş destek sistemleri açısından da dikkat çeken araç, üç LiDAR sensörü ve 600 TOPS işlem gücüne sahip DiPilot 600 sürüş asistanıyla donatılmış. Bu sistem, şehir içi ve otoyollarda otonom sürüşe imkan tanıyor.

0-100 SADECE 3.6 SANİYE

U8L’nin kalbinde, 2.0 litrelik turbo benzinli motorun menzil artırıcı olarak görev yaptığı dört motorlu bir EREV (Extended-Range Electric Vehicle) sistem bulunuyor. Toplamda 880 kW (1.180 HP) güç ve 1.280 Nm tork üreten bu sistem, devasa gövdeye rağmen U8L’yi 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,6 saniyede ulaştırıyor. Aracın toplam menzilinin ise 1.000 km olarak açıklanıyor.

ÖNEMLİ BİR GÖVDE GÖSTERİSİ

BYD, Yangwang markasıyla adeta lüks segmentte çok net bir mesaj veriyor; “Rolls-Royce, Cadillac, Range Rover… Biz de bu ligdeyiz" Özellikle 24 ayar altın kaplamalı amblem, yüksek performans verileri ve teknolojik donanımlar, bu hamlenin yalnızca iç pazar için değil, küresel premium pazarlar için de hazırlandığını gösteriyor.

Her ne kadar Yangwang markasının Çin'deki satış performansı henüz beklentilerin altında kalsa da, U8L gibi modellerle bu algının değişmesi sürpriz olmaz. Özellikle Ortadoğu, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinde bu tür ultra lüks elektrikli SUV’lara olan ilgi BYD için ciddi bir fırsat anlamına geliyor…