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Mercedes, Amerika’da elektrikli araç teslimatlarını askıya aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mercedes, Amerika’da elektrikli araç teslimatlarını askıya aldı
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alman otomotiv devi, ABD’de elektrikli araçlara yönelik talebin yavaşlaması ve bayilerdeki yüksek stok seviyeleri nedeniyle önemli bir strateji değişikliğine gidiyor. Şirketten yapılan açıklamada, EQ serisi elektrikli modellerin ABD’ye teslimatlarını geçici olarak durduracağı ve yeni EQ modellerin fiyatları düşüreceğini ifade ediliyor. 

Mercedes-Benz; ABD Başkanı Donald Trump’ın elektrikli araçlara yönelik teşvikleri beklenenden daha erken sonlandırmasının ardından ülkede elektrikli otomobil satış stratejisini değiştirme kararı aldı. Uzmanlar, teşviklerin sona ermesinin ABD elektrikli araç pazarında 2025 için öngörülen büyümenin gerçekleşmesine balta vuracağı görüşünde. Mercedes’in bu kararı da bu görüşü destekler nitelikte.

Mercedes-Benz teslimatlara verilen bu arayı bayilerdeki mevcut EQ stoklarını eritmek için devreye aldığını belirtirken ayrıca, Alabama/Tuscaloosa’daki fabrikasından içten yanmalı motorlu modellerin üretim ve tedariğine ağırlık verecek. Açıklamaya göre, 2026 model yılından itibaren ABD pazarındaki EQE ve EQS serisi sedan ve SUV modellerinin başlangıç fiyatlarında, teslimat ücretleri hariç olmak üzere yüzde 4 ila 16 arasında indirim yapılacak.

Mercedes, Amerika’da elektrikli araç teslimatlarını askıya aldı - 1. Resim

“ELEKTRİKLİDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ”

Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştığı toplantıda, elektrikli araçlara yönelik talepteki yavaşlamaya rağmen bu teknolojinin geleceğine olan inançlarını koruduklarını vurguladı. Källenius, “ABD’de elektrikli araçlara olan talebin tamamen ortadan kalkacağını tabii ki düşünmüyoruz. Orta ve uzun vadede bu araçların benimsenme oranı mutlaka artacak.” dedi.

Mercedes-Benz, Şubat ayında yaptığı bir başka açıklamada da ürün gamında içten yanmalı motorlu araçlara yeniden ağırlık vereceğini duyurmuştu. 2023 yılında elektrikli araç satışlarının yaklaşık yüzde 25 oranında gerilemesinin ardından şirket, 2027 sonuna kadar 19 yeni içten yanmalı model ve 17 yeni elektrikli model piyasaya sürmeyi planlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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