Mercedes-Benz’den temmuz kampanyası: 1.8 milyon TL kredi 0 faiz! 

Otomobil ve hafif ticari araç alımlarına özel hazırladığı Temmuz ayı kampanyasını duyuran Mercedes-Benz, binek tarafta C200, GLC 180, GLC 180 Coupe, GLC 300 d 4MATIC, E 180, E 220 d 4MATIC, EQA 250 FL, EQB 250 FL ve GLB 200 FL modellerinin yanı sıra hafif ticari modelleri ve sertifikalı 2. el araçlara da özel ödeme seçenekleri sunuluyor; işte detaylar:

Mercedes-Benz Otomotiv ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, iş birliğinde hazırlanan kampanyalarda C200 modeli içim 1.800.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay vadede %2,34 faiz opsiyonu sunuluyor.

Öte yandan GLC 180, GLC 180 Coupé, GLC 300 d 4MATIC modelleri için ise 1.800.000 TL krediye 6 ay vadede %1,09 faiz veya araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay vadede %2,87 faizli ödeme seçeneği sunuluyor.

🚗 MERCEDES-BENZ TEMMUZ 2025 KAMPANYA TABLOSU

Model Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Alternatif Seçenek C200 1.800.000 TL 6 ay %0 Araç bedelinin tamamına kadar kredi, %2,34 faiz GLC 180 / GLC 180 Coupe / GLC 300 d 4MATIC 1.800.000 TL 6 ay %1,09 Araç bedelinin tamamına kadar kredi, %2,87 faiz E 180 / E 220 d 4MATIC 2.500.000 TL 6 ay %1,69 Araç bedelinin tamamına kadar kredi, %2,94 faiz EQA 250 FL / EQB 250 FL / GLB 200 FL Kişiye özel teklifler — — Bayilerde geçerli, sınırlı sayıda araç için

E SERİSİNE 2.500.000 TL KREDİ

Mercedes-Benz Türkiye, E 180 ve E 220 d 4MATIC modeli için 2.500.000 TL krediye 6 ay vadede %1,69 faiz veya araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay vadede %2,94 faiz teklif ediyor. Ayrıca C200, GLC 180, GLC 180 Coupe, GLC 300 d 4MATIC, E 180, E 220 d 4MATIC, EQA 250 FL, EQB 250 FL ve GLB 200 FL modelleri için Temmuz ayına özel sınırlı sayıda araç için bayilerde kişiye özel fırsatlar sunuluyor.

📌HAFİF TİCARİ ARAÇLAR (KURUMSAL - KASKOLU)

Model Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Vito 500.000 TL 13 ay %0 750.000 TL 24 ay %2,09 Sprinter 1.000.000 TL 8 ay %0 750.000 TL 24 ay %1,49 EQV (elektrikli) 500.000 TL 13 ay %0

TİCARİ MODELLERDE VADELER 13 AYA ÇIKIYOR

Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyasında ise Vito modeli 500.000 TL krediye 13 ay vadede %0 faiz veya 24 ay vadede 750.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,09 faizle sunuluyor.

Sprinter modeli ise 1.000.000 TL kredi için 8 ay vadede %0 faiz veya 24 ay vadede 750.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,49 faizle alınabiliyor. Öte yandan tamamen elektrikli yapısı ile dikkat çeken EQV ise 500.000 TL kredi kullanımında 13 ay vadede %0 faiz fırsatı ile alınabiliyor.

Ayrıca Mercedes-Benz Certified belgesine sahip kullanılmış araçlarda 700.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz sunuluyor. Otomobil ve hafif ticari araç satın alımlarında faiz oranları, kredi tutarı ve vadeye göre değişiklik gösterebiliyor.

📌SERTİFİKALI 2. EL ARAÇLAR (MERCEDES-BENZ CERTİFİED)