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Haberler > T-Otomobil > Mercedes-Benz’den temmuz kampanyası: 1.8 milyon TL kredi 0 faiz! 

Mercedes-Benz’den temmuz kampanyası: 1.8 milyon TL kredi 0 faiz! 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mercedes-Benz’den temmuz kampanyası: 1.8 milyon TL kredi 0 faiz! 
Otomobil, Hafif Ticari Araç, Mercedes-benz, İndirim, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomobil ve hafif ticari araç alımlarına özel hazırladığı Temmuz ayı kampanyasını duyuran Mercedes-Benz, binek tarafta C200, GLC 180, GLC 180 Coupe, GLC 300 d 4MATIC, E 180, E 220 d 4MATIC, EQA 250 FL, EQB 250 FL ve GLB 200 FL modellerinin yanı sıra hafif ticari modelleri ve sertifikalı 2. el araçlara da özel ödeme seçenekleri sunuluyor; işte detaylar: 

Mercedes-Benz Otomotiv ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, iş birliğinde hazırlanan kampanyalarda C200 modeli içim 1.800.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay vadede %2,34 faiz opsiyonu sunuluyor.

Öte yandan GLC 180, GLC 180 Coupé, GLC 300 d 4MATIC modelleri için ise 1.800.000 TL krediye 6 ay vadede %1,09 faiz veya araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay vadede %2,87 faizli ödeme seçeneği sunuluyor.

🚗 MERCEDES-BENZ TEMMUZ 2025 KAMPANYA TABLOSU

ModelKredi TutarıVadeFaiz OranıAlternatif Seçenek
C2001.800.000 TL6 ay%0Araç bedelinin tamamına kadar kredi, %2,34 faiz
GLC 180 / GLC 180 Coupe / GLC 300 d 4MATIC1.800.000 TL6 ay%1,09Araç bedelinin tamamına kadar kredi, %2,87 faiz
E 180 / E 220 d 4MATIC2.500.000 TL6 ay%1,69Araç bedelinin tamamına kadar kredi, %2,94 faiz
EQA 250 FL / EQB 250 FL / GLB 200 FLKişiye özel tekliflerBayilerde geçerli, sınırlı sayıda araç için

E SERİSİNE 2.500.000 TL KREDİ

Mercedes-Benz Türkiye, E 180 ve E 220 d 4MATIC modeli için 2.500.000 TL krediye 6 ay vadede %1,69 faiz veya araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay vadede %2,94 faiz teklif ediyor. Ayrıca C200, GLC 180, GLC 180 Coupe, GLC 300 d 4MATIC, E 180, E 220 d 4MATIC, EQA 250 FL, EQB 250 FL ve GLB 200 FL modelleri için Temmuz ayına özel sınırlı sayıda araç için bayilerde kişiye özel fırsatlar sunuluyor.

📌HAFİF TİCARİ ARAÇLAR (KURUMSAL - KASKOLU)

ModelKredi TutarıVadeFaiz Oranı
Vito500.000 TL13 ay%0
 750.000 TL24 ay%2,09
Sprinter1.000.000 TL8 ay%0
 750.000 TL24 ay%1,49
EQV (elektrikli)500.000 TL13 ay%0

TİCARİ MODELLERDE VADELER 13 AYA ÇIKIYOR

Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyasında ise Vito modeli 500.000 TL krediye 13 ay vadede %0 faiz veya 24 ay vadede 750.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,09 faizle sunuluyor.

Mercedes-Benz’den temmuz kampanyası: 1.8 milyon TL kredi 0 faiz!  - 1. Resim

Sprinter modeli ise 1.000.000 TL kredi için 8 ay vadede %0 faiz veya 24 ay vadede 750.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,49 faizle alınabiliyor. Öte yandan tamamen elektrikli yapısı ile dikkat çeken EQV ise 500.000 TL kredi kullanımında 13 ay vadede %0 faiz fırsatı ile alınabiliyor.

Ayrıca Mercedes-Benz Certified belgesine sahip kullanılmış araçlarda 700.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz sunuluyor. Otomobil ve hafif ticari araç satın alımlarında faiz oranları, kredi tutarı ve vadeye göre değişiklik gösterebiliyor.

📌SERTİFİKALI 2. EL ARAÇLAR (MERCEDES-BENZ CERTİFİED)

Kredi TutarıVadeFaiz Oranı
700.000 TL5 ay%0
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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