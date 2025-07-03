Ferrari’den yeni model sürprizi: 640 HP’lik canavarın adı Amalfi!

Ferrari, Roma modelinin yerini alacak, ön-ortadan V8 motorlu, 2+ coupesi Amalfi’yi tanıttı. 2,29 kg/bg güç-ağırlık oranı ile sınıfının en iyisi olarak öne çıkan model, toplamda 540 HP’lik rafine bir güç sunuyor. Ödüllü F154 ailesinden türetilen bu yeni çift turbo motor otomobili 0’dan 100 km/s hızla 3,3 saniyede; 0’dan 200 km/s hıza ise sadece 9 saniyede çıkartıyor, işte detaylar:

İkonik supersport otomobil üreticisi Ferrari, Amalfi'nin tasarımında akıcı ve minimalist bir yaklaşım benimsenmiş. Heykelsi hacim, ve sade ön yüz aracın modern ve dinamik yapısını tam olarak yansıtıyor. Ön bölümde geniş bir hava girişi ve uzun, şekillendirilmiş kaput altında 640 bg gücünde turbo V8 motor yer alıyor. Arka bölümde entegre aktif spoyler yüksek hızlarda denge sağlarken, dövme jantlar ve karbon fiber detaylar aracın detaylarında dikkat çelen unsurlar…

İç mekanda çift kokpit yerleşimi, yeni direksiyon simidi ve ikonik marş düğmesinin geri dönüşü marka fanlarını sevindirecek gibi görünüyor. Entegre merkezi ekran ve ergonomik kontroller, sürüş sırasında sezgisel etkileşim sunuyor. Karbon fiber kullanımı ve kontrast dikişler iç mekana özel bir hava katarken, 2+ konfigürasyon arka koltukların çocuklarla seyahat veya ek bagaj alanı için kullanılmasına olanak tanıyor.

Ferrari Amalfi'nin kalbinde, yeni turbo kalibrasyonlarıyla 640 bg güç üretebilen çift turbo V8 motor bulunuyor. Sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman, hızlı ve akıcı vites geçişleri sağlıyor. Amalfi, 0–100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede, 0–200 km/s hızlanmasını 9,0 saniyede tamamlıyor ve 2,29 kg/bg güç-ağırlık oranı ile öne çıkıyor.

Modelde tam bağlantılı bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto desteği ve kablosuz telefon şarjı standart olarak sunuluyor. Yeni direksiyon, dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik yatay merkezi ekran, hem sürücüyü hem de yolcuyu dahil eden bir insan-makine arayüzü sunuyor. Opsiyonel olarak sunulan ve aracı 35 km/s hıza kadar 40 mm yükseltebilen kaldırma sistemi, şehir içi kullanımlarda kolaylık sunuyor.

İŞTE FERRARI AMALFI’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Çift turbo V8

Motor hacmi: 3855 cc

Silindir çapı / strok: 86,5 x 82 mm

Maksimum güç: 640 bg @ 7.500 dev/dk*

Maksimum tork: 760 Nm @ 3.000–5.750 dev/dk

Maksimum devir: 7600 dev/dk

Sıkıştırma oranı: 9,4:1

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk: 4660 mm

Genişlik: 1974 mm

Yükseklik: 1301 mm

Aks mesafesi: 2670 mm

Ön iz genişliği: 1652 mm

Arka iz genişliği: 1679 mm

Boş ağırlık*: 1470 kg

Güç/ağırlık oranı: 2,29 kg/bg

Ağırlık dağılımı: %50 ön / %50 arka

Yakıt deposu: 80 litre

Bagaj hacmi: 273 litre

LASTİKLER VE JANTLAR

Ön: 245/35 R20 J8.0

Arka: 285/35 R20 J10.0

FRENLER

Ön: 390 x 223 x 34 mm

Arka: 360 x 233 x 32 mm

ŞANZIMAN

8 ileri çift kavramalı F1 DCT

ELEKTRONİK KONTROLLER

EPS, VDC, ABS+EBD, F1-TCS, E-Diff3, SSC 6.1, FDE 2.0, SCM-E Frs, tüm Manettino modlarında ABS Evo

PERFORMANS