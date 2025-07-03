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Ferrari’den yeni model sürprizi: 640 HP’lik canavarın adı Amalfi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ferrari’den yeni model sürprizi: 640 HP’lik canavarın adı Amalfi!
Ferrari, Supersport, Otomobil, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ferrari, Roma modelinin yerini alacak, ön-ortadan V8 motorlu, 2+ coupesi Amalfi’yi tanıttı. 2,29 kg/bg güç-ağırlık oranı ile sınıfının en iyisi olarak öne çıkan model, toplamda 540 HP’lik rafine bir güç sunuyor. Ödüllü F154 ailesinden türetilen bu yeni çift turbo motor otomobili 0’dan 100 km/s hızla 3,3 saniyede; 0’dan 200 km/s hıza ise sadece 9 saniyede çıkartıyor, işte detaylar:

İkonik supersport otomobil üreticisi Ferrari, Amalfi'nin tasarımında akıcı ve minimalist bir yaklaşım benimsenmiş. Heykelsi hacim, ve sade ön yüz aracın modern ve dinamik yapısını tam olarak yansıtıyor. Ön bölümde geniş bir hava girişi ve uzun, şekillendirilmiş kaput altında 640 bg gücünde turbo V8 motor yer alıyor. Arka bölümde entegre aktif spoyler yüksek hızlarda denge sağlarken, dövme jantlar ve karbon fiber detaylar aracın detaylarında dikkat çelen unsurlar…

Ferrari’den yeni model sürprizi: 640 HP’lik canavarın adı Amalfi! - 1. Resim

İç mekanda çift kokpit yerleşimi, yeni direksiyon simidi ve ikonik marş düğmesinin geri dönüşü marka fanlarını sevindirecek gibi görünüyor. Entegre merkezi ekran ve ergonomik kontroller, sürüş sırasında sezgisel etkileşim sunuyor. Karbon fiber kullanımı ve kontrast dikişler iç mekana özel bir hava katarken, 2+ konfigürasyon arka koltukların çocuklarla seyahat veya ek bagaj alanı için kullanılmasına olanak tanıyor.

Ferrari’den yeni model sürprizi: 640 HP’lik canavarın adı Amalfi! - 2. Resim

Ferrari Amalfi'nin kalbinde, yeni turbo kalibrasyonlarıyla 640 bg güç üretebilen çift turbo V8 motor bulunuyor. Sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman, hızlı ve akıcı vites geçişleri sağlıyor. Amalfi, 0–100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede, 0–200 km/s hızlanmasını 9,0 saniyede tamamlıyor ve 2,29 kg/bg güç-ağırlık oranı ile öne çıkıyor.

Ferrari’den yeni model sürprizi: 640 HP’lik canavarın adı Amalfi! - 3. Resim

Modelde tam bağlantılı bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto desteği ve kablosuz telefon şarjı standart olarak sunuluyor. Yeni direksiyon, dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik yatay merkezi ekran, hem sürücüyü hem de yolcuyu dahil eden bir insan-makine arayüzü sunuyor. Opsiyonel olarak sunulan ve aracı 35 km/s hıza kadar 40 mm yükseltebilen kaldırma sistemi, şehir içi kullanımlarda kolaylık sunuyor.

Ferrari’den yeni model sürprizi: 640 HP’lik canavarın adı Amalfi! - 4. Resim

İŞTE FERRARI AMALFI’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

  • Çift turbo V8
  • Motor hacmi: 3855 cc
  • Silindir çapı / strok: 86,5 x 82 mm
  • Maksimum güç: 640 bg @ 7.500 dev/dk*
  • Maksimum tork: 760 Nm @ 3.000–5.750 dev/dk
  • Maksimum devir: 7600 dev/dk
  • Sıkıştırma oranı: 9,4:1

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR

  • Uzunluk: 4660 mm
  • Genişlik: 1974 mm
  • Yükseklik: 1301 mm
  • Aks mesafesi: 2670 mm
  • Ön iz genişliği: 1652 mm
  • Arka iz genişliği: 1679 mm
  • Boş ağırlık*: 1470 kg
  • Güç/ağırlık oranı: 2,29 kg/bg
  • Ağırlık dağılımı: %50 ön / %50 arka
  • Yakıt deposu: 80 litre
  • Bagaj hacmi: 273 litre

LASTİKLER VE JANTLAR

  • Ön: 245/35 R20 J8.0
  • Arka: 285/35 R20 J10.0

FRENLER

  • Ön: 390 x 223 x 34 mm
  • Arka: 360 x 233 x 32 mm

ŞANZIMAN

  • 8 ileri çift kavramalı F1 DCT

ELEKTRONİK KONTROLLER

EPS, VDC, ABS+EBD, F1-TCS, E-Diff3, SSC 6.1, FDE 2.0, SCM-E Frs, tüm Manettino modlarında ABS Evo

PERFORMANS

  • Maksimum hız: 320 km/s
  • 0–100 km/s: 3,3 s
  • 0–200 km/s: 9,0 s
  • 100–0 km/s: 30,8 m
  • 200–0 km/s: 119,5 m
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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