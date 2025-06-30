Ferrari hız tutkusunu denizlere taşıyor

Ferrari, “Hypersail” adını verdiği yenilikçi yelkenli projesini tanıttı.

ALİ ÇELİK - 100 Metrelik tek gövdeye sahip tekne, omurgasında folyo kullanarak su üzerinde “uçacak” şekilde tasarlandı. Ferrari’nin spor otomobil uzmanlığını denizcilik sektörüne taşıyan bu proje, türünün ilk örneği olarak dikkat çekiyor.

İtalya’da inşa edilecek ve yenilenebilir enerjiyle tamamen kendi kendine yetebilen sistemlere sahip olacak teknenin suyla buluşması ise 2026 yılında olacak.