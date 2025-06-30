Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Ferrari hız tutkusunu denizlere taşıyor

Ferrari hız tutkusunu denizlere taşıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ferrari hız tutkusunu denizlere taşıyor
Ferrari, Yelkenli, Tekne, Denizcilik, Yenilenebilir Enerji, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ferrari, “Hypersail” adını verdiği yenilikçi yelkenli projesini tanıttı.

ALİ ÇELİK - 100 Metrelik tek gövdeye sahip tekne, omurgasında folyo kullanarak su üzerinde “uçacak” şekilde tasarlandı. Ferrari’nin spor otomobil uzmanlığını denizcilik sektörüne taşıyan bu proje, türünün ilk örneği olarak dikkat çekiyor.

İtalya’da inşa edilecek ve yenilenebilir enerjiyle tamamen kendi kendine yetebilen sistemlere sahip olacak teknenin suyla buluşması ise 2026 yılında olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Faizsiz kredi tuzağı! Dolandırıcıların hesap hareketleri tam 512 milyon liraFiyatlar dengelendi tüketici bilinçlendi! 2. el otoda taşlar yerine oturmaya başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Range Rover modellerine soruşturma: Direksiyon arızası tespit edildi - T-OtomobilRange Rover modellerine soruşturma!Otomotivde rekabet boyut atlayacak: Alibaba'dan elektrikli SUV hamlesi - T-OtomobilOtomotivde rekabet boyut atlayacak! Çin'den şaşırtan hamleİkinci el 10 milyon barajını zorlayabilir! Sektör 2025’te rekor bekliyor - T-Otomobilİkinci el 10 milyon barajını zorlayabilir! Rekor bekleniyorFiyatlar dengelendi tüketici bilinçlendi! 2. el otoda taşlar yerine oturmaya başladı - T-OtomobilFiyatlar dengelendi tüketici bilinçlendi! 2. el otoda taşlar yerine oturmaya başladıXiaomi hisseleri zirve çıktı: Çin'in en zengin ismi Lei Jun oldu!  - T-OtomobilÇin'in en zengin ismi Lei Jun oldu! Audi’yi krizden kurtaracak model: Yeni Q3 SUV - T-OtomobilAudi’yi krizden kurtaracak model: Yeni Q3 SUV
Sonraki Haber Yükleniyor...