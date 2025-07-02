Yeni Suzuki Swift, Vitara ve S-Cross’ta Temmuz 2025 kampanyası başladı: Yüzde 0 faizli kredi ve nakit indirim...

Japon üretici Suzuki, S-Cross ve Vitara modelleri için sunduğu 250 bin TL 0 faizli krediye ek olarak nakit alım avantajlarıyla temmuz ayına güçlü bir başlangıç yaptı. 4x4 Sınıfının iddialı modeli Vitara ise 0 faizli krediye ek olarak 50 bin TL nakit alım desteği sunuyor.

Japon otomotiv devi Suzuki, Temmuz ayına özel başlattığı kampanya ile otomobil severlere cazip fırsatlar sunuyor. Güçlü SUV modelleri Vitara ve S-Cross ile birlikte şehir içi konforuyla dikkat çeken Yeni Swift için geçerli olan kampanyada; 250 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi desteği ve 50 bin TL’ye varan nakit alım avantajı dikkat çekiyor.

Suzuki ayrıca tüm modellerinde “Garantim ON’da” programı kapsamında 10 yıla varan garanti imkânı sunarak alıcıların güvenini daha da pekiştiriyor. Akıllı Hibrit teknolojisi, AllGrip 4x4 çekiş sistemi ve zengin donanım seçenekleriyle öne çıkan Suzuki modelleri, Temmuz ayı boyunca kampanyalı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Sağlamlığı ve güvenliği ile öne çıkan, Suzuki, temmuz ayı boyunca geçerli avantajlı satın alma seçeneklerini devreye aldı. Bu kapsamda, segmentinin üzerinde donanım özellikleri sunan, üst ekipman seviyesi Pulse versiyonu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yeni Swift; Pulse ve Life olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde sunuluyor. Düşük yakıt tüketimiyle de öne çıkan Yeni Swift’e, 200.000 TL’ye yüzde 0 faizli kredi desteği ile sahip olma fırsatı sunuluyor.

AKILLI HİBRİT 4X4 0 FAİZ

Akıllı Hibrit teknolojisine sahip motor sistemini, yakıt verimliliği, yüksek performans, AllGrip 4x4 çekiş sistemi ve güncellenen güvenlik donanımlarıyla birlikte sunan markanın ikonik SUV modeli Vitara ise yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi avantajıyla ve 50.000 TL nakit alım desteği fırsatı ile yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

AllGrip 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, güncellenen üstün güvenlik donanımlarıyla segmentinde öncü S-Cross, yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 50 bin TL nakit alım desteği fırsatıyla SUV severleri bekliyor. Ayrıca tüm bu avantajların yanı sıra Suzuki, tüm modellerinde Garantim ON’da programıyla 10 yıla varan garanti imkânı sağlıyor.