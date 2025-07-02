SUV mu sedan mı, elektrikli mi hibrit mi, Togg mu Tesla mı? Otomotiv satışlarında yeni rekor geldi

Otomotiv pazarı 2025’in Haziran ayında hem aylık bazda hem de yılın ilk yarısını rekorla kapattı. Satışlarda ilk defa elektrikli modeller hibritlerin önüne geçerken, satılan her 100 araçtan 27’si elektrikli modellerden oluştu. Haziran ayında Tesla, Togg’un önüne geçerken yılın ilk altı aylık verilerine göre Türkiye’de en çok satılan elektrikli araç Togg T10X oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) yayınladığı Haziran ayı raporuna göre 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %5,1 oranında artarken toplam satışlar 607.379 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Haziran ayında ise %11,1 artarken otomobil pazarı %6,6 ve hafif ticari araç pazarı %32,4 oranında yükseldi.

🚗 2025 OCAK-HAZİRAN OTOMOTİV SATIŞ VERİLERİ

Kategori Satış Adedi Yıllık Değişim (%) Toplam Otomobil + Hafif Ticari 607.379 %5,1 Haziran Ayı Otomobil + HTA — %11,1 Haziran Ayı Otomobil — %6,6 Haziran Ayı Hafif Ticari — %32,4

10 YILLIK ORTALAMAYA GÖRE ARTIŞ %45,3

Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %45,3 artış gösterirken hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %52,0 artıya geçmiş durumda.

Otomobil satışlarında pazarı %81,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken C segmenti otomobiller 268.817 adetle %55,1 pay, B segmenti otomobiller ise 124.895 adetle %25,6 oranında kaldı.

📊 SEGMENT BAZINDA OTOMOBİL SATIŞ DAĞILIMI (2025 İLK 6 AY)

Segment Satış Adedi Pazar Payı (%) C 268.817 %55,1 B 124.895 %25,6 A + Diğer ~94.093 ~%19,3 Toplam 487.805 %100

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%62,8 pay, 306.286 adet) olurken; %21,8 pay ve 106.398 adet satış ile sedanlar ikinci, %14,5 pay ve 70.779 adet satış ile H/B otomobiller üçüncü sırada yer aldı.

🚘 GÖVDE TİPİNE GÖRE OTOMOBİL SATIŞLARI (2025 İLK 6 AY)

Gövde Tipi Satış Adedi Pazar Payı (%) SUV 306.286 %62,8 Sedan 106.398 %21,8 Hatchback 70.779 %14,5 Diğer 4.342 %0,9 (tahmini) Toplam 487.805 %100

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI HİBRİTİ GEÇTİ

Haziran ayında dizel otomobillerin payı %5,52'ye kadar inerken benzinli modeller ise %42'ye kadar geriledi. Elektrik araç satışları %27,38'e hibrit satışları ise %24,22'ye yükseldi. Bu tabloya göre elektrikliler ilk kez hibrit modellerin önünde geçmiş oldu. İlk 6 ay sonunda ise dizel %7,8'e, benzin %47'e indi.

⚡ YAKIT TİPİNE GÖRE OTOMOBİL SATIŞ DAĞILIMI (HAZİRAN 2025)

Yakıt Türü Pazar Payı (%) Elektrikli %27,38 Hibrit %24,22 Benzinli %42,00 Dizel %5,52 Diğer %0,88 (tahmini)

TESLA PAZARIN LİDERİ OLDU

Haziran ayında en çok satan elektrikli model Tesla Model Y olarak ön plana çıkarken ikinci sırada Togg T10X yer aldı. Citroen e-C3 ise BYD’nin önüne geçerek adını üçüncülüğe yazdırmayı başardı.

🔋 2025 HAZİRAN AYI - EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ MODELLER

Sıra Marka / Model Satış Durumu 1 Tesla Model Y Haziran Lideri 2 Togg T10X İkinci Sırada 3 Citroen e-C3 Üçüncü 4 BYD Dördüncü

Yılık ilk altı aylık satışlarına göre değerlendirdiğimizde ise liderlik 17.101 adetle Togg’un elinde. İkinci sırada 12.320 adetle Tesla, üçüncü sırada ise 10.410 adetle BYD yer alıyor.

🔋2025 İLK 6 AY - ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞ LİDERLERİ

Sıra Marka / Model Satış Adedi 1 Togg T10X 17.101 2 Tesla 12.320 3 BYD 10.410